“No gobiernan más”, durísimo mensaje de un diputado al Kirchnerismo

En un debate candente sobre la ley Bases en la cámara de diputados, el Diputado Nacional Damián Arabia lanzó un discurso que capturó la atención de todos los presentes y se volvió viral en las redes sociales.

Arabia, representante del PRO por CABA, se dirigió directamente al Kirchnerismo y criticó fuertemente la postura de algunos legisladores, acusándolos de querer privatizar las calles del país. “Algunos plantean acá la discusión sobre la economía y las privatizaciones, pero quieren privatizar las calles y que sean de ellos”, expresó en un tono enérgico.

El legislador no dudó en señalar la actitud de ciertos sectores políticos que, según él, intentan ejercer presión en la calle para impedir el normal funcionamiento del Congreso cuando no están en el poder. “Esto ocurre porque mientras algunos se piensan que este Congreso les pertenece y cuando les toca ser oposición, no quieren dejar que sesione y presionan en la calle”, afirmó.

Además, el diputado dejó claro que el Congreso representa a todos los argentinos y que no permitirá que ciertos grupos políticos intenten monopolizar el poder. “No se los vamos a permitir. Este Congreso representa al 100% de los argentinos”, enfatizó.

Finalmente, Arabia cerró su discurso con una declaración contundente dirigida al kirchnerismo: “Ustedes ya no son dueños del gobierno, no gobiernan más, no gobiernan más”, el mensaje que se volvió viral en las redes.