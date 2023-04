“No hemos visto a la ciudad ser parte del desarrollo”, dijo Lacour

La caída de un puente en el barrio Avanti del kilómetro 3 de Eldorado dejó aisladas a siete familias. Mariana, la hija de uno de los damnificados, habló este martes con el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, contó la situación que se padece en el barrio y dijo que las obras están demoradas hace tres meses.

En ese contexto, también fue consultado sobre el tema, el diputado provincial y candidato a intendente de esa ciudad, Jorge Lacour, quien comentó, además, que en épocas de campaña hacen “pequeñas obras en todos lados”.

“Es recurrente ahora con la cuestión de las elecciones, hacen pequeñas obras en todos lados y van dejando como que están haciendo algo, hacen una obrita acá, una obrita allá”, comentó Lacour en diálogo con el programa TVA.

Y agregó: “van dejando por en parte, empedrados por acá, asfaltados por allá, mostrando que están haciendo cosas y, en medio de todas estas cuestiones, pasan estas cosas, que dejan estas obras y con gente afectada de repente. Aparte, el barrio Avanti está kilómetro 3, centro de la ciudad, digamos, tomando como centro de la ciudad la avenida de San Martín a su largo, al lado del barrio 20 de junio, al lado del barrio Compadre, zona de mucho movimiento y muy comercial, incluso hoy”.

Dijo que esta situación: “es grave, porque, hace veinte años que gobiernan la ciudad y todo lo que tiene que ver con las obras importantes de la ciudad no se han hecho, hoy están tirando asfalto por todos lados y que no está mal, al que le beneficia, fenómeno, pero, si seguimos improvisando en estas cosas sin hacer las cloacas. No tenemos cloacas, entonces después tenemos que romper todo para hacer las cloacas abajo. Así van, así van una improvisación”, declaró Lacour.

“Hemos entrado en una meseta hace muchos años que es la cual necesitamos salir en algún momento”, precisó.

“Cuando lo hacen por campaña apurados pasan estas cosas, como este puente abandonado hace tanto tiempo y con gente varada. No prevén las cosas a futuro. Entonces esto pasa, se hace en campaña y después se pagan las consecuencias”.

“Todo un trabajo que están haciendo a gran velocidad, muy para elecciones. Como te digo, después pagamos las consecuencias, estas cosas después terminan a medio hacer, terminan rompiéndose, gastamos un montón de plata, sin hacerlo estructural”, añadió.

Por último, señaló: “nos hemos quedado en el tiempo en una meseta que venimos desde el 2003 para acá, no hemos visto a la ciudad acompañar o ser parte del desarrollo”, expresó Lacour.