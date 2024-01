Pedro Puerta: “Con el DNU se termina la comodidad de algunos que ocupaban el Estado”

Pedro Puerta destacó que el momento actual es crucial y determinará los próximos meses en el país. Hizo referencia a la complejidad del DNU y la ley Ómnibus, señalando que Activar está participando activamente en el debate a través de su representación en el Congreso con la diputada Florencia Klipauka.

En ese sentido, subrayó su apoyo al DNU, destacando su importancia para liberar al sector productivo de la provincia y respaldando la modernización del esquema laboral y simplificación comercial.

“Estamos a favor del DNU que libera al sector productivo de la provincia, a favor de los puntos en los que el sindicalismo politizado no acompaña como la modernización del esquema laboral, los esquemas de simplificación para poder comercializar”, dijo.

El presidente de Activar reconoció la necesidad de un análisis más profundo en cuestiones ambientales que puedan afectar a Misiones. Resaltó que las decisiones tomadas son consecuencia de lo votado por la sociedad en noviembre, reconociendo el esfuerzo necesario para avanzar.

“Esto es lo que votamos en noviembre. El grueso de la sociedad decidió que lo que queríamos para el futuro del país es esto y sabíamos del esfuerzo que había que hacer”, opinó.

En cuanto al sector yerbatero, el Legislador abogó por la aprobación de la ley y defendió el DNU que, según él, elimina regulaciones innecesarias y fomenta la transparencia en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Expresó su preocupación por la falta de información sobre los números del INYM en los últimos años y enfatizó la necesidad de restaurar la transparencia en este aspecto.

“Hace años que el sector yerbatero no sabe la realidad de los números del instituto. Los números no se muestran. No sabemos cuántos paquetes de yerba se estampillan”, manifestó.

El diputado provincial argumentó que la desregulación propuesta no impide que el INYM realice sus funciones, sino que busca eliminar instituciones innecesarias y promover un enfoque más transparente. Asimismo, destacó la importancia de abrir el mercado internacional para el futuro del comercio en Misiones.

“No hay desregulación si sigue existiendo el Instituto. Es una liberación de un montón de instituciones que eran innecesarias, por ejemplo, que el precio de la materia prima se defina en Buenos Aires y no en la zona productora. Por otro lado, hay una necesidad de transparencia”, explicó, aclarando que “hay que sostener el instituto, es importante para el sector porque nos va a permitir ser competitivos”.