Pasadas las 4 de la madrugada, el Congreso de la Nación le dio media sanción al acuerdo con el FMI. El proyecto obtuvo 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones.

En ese contexto, Misiones Cuatro dialogó con el presidente de Activar Pedro Puerta, quien estuvo presente en el Congreso y al respecto declaró: “fue una jornada muy larga que se extendió hasta las 4 de la madrugada, una sesión maratónica, en donde Florencia Klipauka estuvo hasta el horario de la votación. Entiendo y entendemos desde Juntos por el Cambio, que existía esta necesidad de acompañar algo que es lógico, que es la deuda contraída por la Argentina y, que, alguna forma hay que pagarla. La forma corresponde a quien gobierna”, declaró Pedro Puerta a este medio.

En ese sentido agregó: “en el Congreso se convalidó la existencia de la deuda, el acompañamiento de la oposición responsable, sentada en el recinto acompañando en el debate. Una oposición que trascurrió los últimos 15 días entre mesas y mesas de debate para ver qué postura tomar”.

Asimismo, dijo que destaca el rol de la oposición, “desde el punto de vista de la unidad no primó un discurso hegemónico, sino una postura contrapuesta, que, 10 días atrás, eran completamente antagónicas y en el debate se pudo ir llegando a un resultado que pudo ver ayer la sociedad”.

Y añadió: “entendiendo que hay que buscar una solución para que la Argentina salga adelante y esta facultad que le dio el kirchnerismo, a través de una ley en el año 2021, obliga al Congreso a tener que decidir si la toma de la deuda es correcta y lo que se votó es la media sanción, el plan y el diseño económico corresponde al Ministro de Economía y al Ejecutivo Nacional”.

Resolver los problemas que tiene el país

Respecto al tema, el dirigente de Activar Misiones dijo que hoy la discusión debe ser dar una solución a los problemas que atraviesa la Argentina.

“Estamos en el año 2022 con la cabeza puesta en lo que sucede y hay algunos que quizás piensan en el 2023 y como se preparan o no para ser candidatos. Creo que hoy la discusión no pasa por eso, sino por ver cómo resolver los problemas de la Argentina, que son muchos, como es la deuda y ver como el Ejecutivo va a resolver”, expresó Pedro Puerta.

En ese sentido, solicitó: “llevar adelante este acuerdo y no complicar más a los argentinos, seguimos sin resolver cuestiones tan básicas como la inflación, en una Argentina donde no hay plan ni rumbo económico y todo eso se discutió en la mesa de Juntos por el Cambio”.

“No sabemos cuál es el rumbo económico, si puedo asegurar que han aumentado los impuestos, los argentinos vivimos con cada vez más inflación, hoy al docente no le alcanza, a la persona que se levanta temprano a trabajar, hoy tenemos una sociedad con muchos jóvenes que ven como oportunidad irse de la Argentina y eso es durísimo y habla de un país que no está dando oportunidades que no está resolviendo cuestiones de fondo, que sigue en esta lógica de cada vez más gasto público. ¿Hasta cuándo vamos a tener un Estado que quiere manejar absolutamente todo?”, cuestionó Pedro Puerta.

La importancia del diálogo y el consenso

“Entiendo, y esto lo digo desde lo personal, nosotros desde Activar comprendíamos que no pasaba por este lado, sino por dar el debate y entender que no somos lo mismo”, expresó.

Respecto a cómo se vivió el debate en el recinto declaró: “Me tocó acompañarla a Florencia y tener que sortear estas manifestaciones y ver que eran todas consignas de odio entre ellos mismos, porque son los que están gobernando. Si no tienen capacidad de diálogo entre ellos mismos, me parece que el futuro de la Argentina va ser muy complejo”, comentó.

“Desde la oposición podemos tener mucha diferencias, pero siempre buscamos el consenso y el diálogo”, manifestó Pedro Puerta.

Y agregó: “desde la oposición queríamos remarcar esto, en Juntos por el Cambio podemos tener muchísimas diferencias, pero siempre buscamos el consenso, el diálogo y por sobre todas las cosas que el resultado sea positivo para la sociedad”.

“Ya sabemos que hay una interna, porque se vio ayer en la votación del Congreso. ¿Cuál va a ser la solución para que el sueldo de los argentinos alcance para llenar la mesa?”, planteó el dirigente de Activar.

Asimismo, señaló que lo más importante es “destacar el rol de la oposición, las mesas de Juntos por el Cambio, nacional y provincial, los espacios de debate. El debate es la herramienta clave en la democracia y nosotros lo hemos demostrado, como posturas que eran diferentes terminaron logrando los votos que se necesitaron para aprobar lo que ayer era necesario”, señaló Pedro Puerta.

En esa línea agregó: “del otro lado nos encontramos con abstenciones, votos en contra, protestas violencias, estar in situ parado en la esquina del Congreso y ver como destrozaban la ciudad no es una imagen linda y no habla de una madurez política, sino todo lo contrario”.

“Sigo sosteniendo que el diálogo y el debate son las herramientas claves”, expresó.

Asimismo, felicitó el trabajo que presentó Juntos por el Cambio en este proyecto y destacó el acompañamiento de Activar.