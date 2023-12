Pedro Puerta: “En Misiones somos rehenes de un sistema tributario que no te da nada a cambio”

Pedro Puerta comenzó la entrevista destacando el trabajo serio y profesional realizado por su espacio político. Subrayó la necesidad de reconocer el esfuerzo y la dedicación que, a veces, se pasan por alto en medio del contexto nacional.

A tan solo una semana de su asunción, Pedro Puerta detalló la presentación de proyectos de comunicación, enfatizando la importancia de su rol legislativo para expresar ideas y proyectos que beneficien a la provincia.

“Creo que hay comprender que hay un cambio de época, cambio de era y hay políticas que hay que llevarlas adelante, pero la provincia necesita replantearse el objetivo para el sector privado”, dijo.

El diputado hizo hincapié en la necesidad de replantear los objetivos para el sector privado en Misiones. Señaló problemas como la alta presión tributaria y un esquema de impuestos que complica la vida diaria de emprendedores y ciudadanos. Abogó por políticas que impulsen el desarrollo económico de la provincia.

“En Misiones hay una deuda hacia el sector privado y lo puedo manifestar en cosas puntuales: la presión tributaria y el esquema en materia de impuestos que terminan complicando al emprendedor y al misionero en lo diario. Somos víctimas y rehenes de un sistema tributario que no te da nada a cambio”, explicó.

Pedro Puerta instó a una discusión política sobre el futuro de Misiones en los próximos 5 o 10 años. Criticó la obsesión por discutir el pasado y abogó por una visión integrada y conectada al mundo, con un esquema tributario simplificado.

El diputado expresó su creencia en un Estado eficiente y transparente, aprovechando la tecnología para lograr una gestión más clara y sencilla. También, resaltó la importancia de saber en qué se gasta el dinero público.

“Nosotros (Activar) planteamos y pensamos la Misiones del futuro, y la vemos integrada, conectada al mundo y con un esquema tributario simplificado, con menos injerencia del Estado sometiendo al que quiere desarrollarse”, comentó.

Pedrp Puerta abordó las dificultades en el sector yerbatero, señalando problemas con el sistema tributario y la falta de eficiencia del Estado. Destacó la necesidad de ver la yerba como un producto de relevancia mundial y no solo regional.

“Hay cosas que no se ven y no se saben, pero en Misiones, durante muchos años, la yerba mate nunca pagó ingresos brutos lo que permitía que el productor gane más, pero que no haya una imposición grande de tributos”, explicó el diputado y agregó: “Hace dos o tres años el gobierno provincial le hace pagar un anticipo tributario a la hoja verde que cuando circula fuera de la provincia y se va a otros molinos, tiene que pagar impuestos y es plata que pierde el productor”.

Ante la situación del molino en Andresito, Pedro Puerta anunció su compromiso de investigar a fondo y determinar responsabilidades para garantizar la transparencia en el sector.

En la entrevista, el diputado Pedro Puerta presentó una visión crítica y propositiva para abordar los desafíos actuales de Misiones, evidenciando su compromiso con el desarrollo de la provincia y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.