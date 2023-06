Pedro Puerta sobre la interna en JxC: “Necesitamos la lista más competitiva posible y actores que pongan a la provincia en el centro de la agenda”

POSADAS. Luego de participar de un foro en la ciudad de Paraná, en apoyo al candidato a intendente Emanuel Gainza (Juntos por el Cambio), en el marco del “Encuentro Federal de Amor por Paraná”, el diputado provincial electo y presidente del Partido Activar, Pedro Puerta dialogó con el Noticiero Central de MisionesCuatro y puso de relieve la importancia para el principal frente opositor misionero, de lograr “la lista más competitiva posible”.

En diálogo con el Noticiero Central de MisionesCuatro, Pedro destacó las victorias que obtuvo Juntos por el Cambio en elecciones municipales en Córdoba este domingo, donde se logró desbancar al oficialismo local en algunas ciudades. “Sin lugar a dudas las elecciones municipales en Córdoba marcan un mensaje claro del país que queremos”, consideró el presidente de Activar, quien destacó la importancia de los comicios en Corrientes el próximo domingo 11 de junio y de Córdoba, el día previo al cierre de las listas nacionales.

“Tenemos que tener un gobierno nacional distinto para que a Misiones le vaya mejor, y las cosas se resuelvan en la provincia”, insistió.

En cuanto a la posible inclusión del espacio que encabeza el gobernador Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, Pedro explicó: “Soy frentista, creo en los espacios políticos que son heterogéneos y que se amplían”. Y añadió que en 2019 el partido Activar se integró a JxC Misiones, lo que “sirvió para oxigenar (el espacio) y dar un salto en lo discursivo y para discutir otro tipo de agenda. Nosotros trajimos una agenda que habla de lo productivo y de los jóvenes. Activar es un espacio político moderno y de avanzada”, subrayó.



Ante la consulta de cómo se podría definir la lista de Juntos por el Cambio en Misiones para disputar los cargos nacionales –Senadores, Diputados y Diputados del Parlasur-, Pedro remarcó que, independientemente del mecanismo político que se adopte, debe lograrse la mejor oferta electoral posible para la provincia.

Pedro Puerta con los diputados nacionales Martín Arjol, Alfredo Schiavoni y Florencia Klipauka, más el diputado provincial Germán Kiczka y otros dirigentes de JxC Misiones

En ese sentido, destacó: “Necesitamos actores que representen a Misiones en el congreso, en el senado y en el Parlasur, que pongan a la provincia en el centro de la agenda. Misiones hoy no es un actor relevante en la política argentina, porque no gobierna JxC y porque (pese a que) los representantes de JxC hacen un esfuerzo enorme por poner a la provincia en el centro de la escena, al Gobierno nacional no le interesa”, lanzó.



Entonces, “hay que cambiar todo. El próximo presidente tiene que ser de JxC y tener mayoría en ambas cámaras. Y Misiones tiene que aportar actores de peso. Si logramos eso vamos a tener una provincia protagonista”, vaticinó Pedro, insistiendo en que esto implicaría “concretar obras que son importantes para los misioneros, en materia eléctrica, del gasoducto y en cloacas”.



Sobre ese punto, Pedro recordó que vio un informe donde el gobierno nacional confirmaba que “en CABA hay un 70% de cobertura de cloacas y en Misiones, un 25%. Eso es un dato durísimo de la realidad. Los presupuestos nacionales tienen que tener la orientación hacia Misiones y eso lo puede hacer un legislador con peso político”, sentenció.