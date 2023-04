Peralta sobre el cruce con Cerruti: “Están disociados de lo que pasa en la calle”

POSADAS. El jueves, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti protagonizó un tenso cruce con el periodista Juan Pablo Peralta, de Radio Concierto, que cuestionó los gastos en dólares de la comitiva del Gobierno Nacional en viajes a República Dominica y Estados Unidos.

En diálogo con TVA MisionesCuatro, el periodista explicó los detalles del contrapunto que mantuvo en la conferencia de prensa matutina de la vocera presidencial.

“En un país con estos niveles de pobreza, con cerca de 20 millones de argentinos pobres y 4 millones de indigentes, no hay ningún tipo de posibilidad de que los funcionarios no malgasten fondos en dólares”, haciendo referencia a los viajes de las comitivas del Gobierno Nacional al Banco Mundial, FMI, China y otros países con grupos de más de 50 personas. “Los presidentes de otros países de primer mundo se alojan en embajadas de sus países, no en hoteles cinco estrellas que valen 4900 dólares la noche”, agregó.

En la misma línea, el comunicador continuó: “Nosotros no somos un país de primer mundo como para andar haciendo estos gastos”, dijo sobre el planteamiento a la funcionaria. En ese sentido, explicó que existe un “microclima” en Casa de Gobierno donde “hay ciertas cosas que se establecieron que son así, como que los funcionarios “coman lo mejor, viajen a donde quieran todo pago, con choferes”.

Consultado sobre las conferencias de prensa en Casa de Gobierno, Peralta comentó que los funcionarios están disociados de la realidad de la gente asegurando que “ganan mejores sueldos, no viajan en colectivos ni subtes”. “Es un tema tabú, no se puede preguntar porque parece que estas rompiendo ciertos códigos”, asegurando que el Gobierno Nacional perdió el contacto con lo que le pasa a la gente en la calle. “Están disociados porque ganan mejores sueldos, no viajan en colectivos ni subtes”, manifestó.