Pichetto: “Hace falta que Misiones se abra a las inversiones y baje la carga impositiva”

POSADAS. Miguel Ángel Pichetto, pre candidato a presidente por el partido Encuentro Republicano Federal, visitó la mítica Estancia Iporá, para apoyar el cierre de campaña de Juntos por el Cambio, el dirigente brindó una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por el ex Gobernador de Misiones, Ramón Puerta, el candidato a Gobernador Martín Arjol y el primer candidato a diputado provincial Pedro Puerta, entre otros dirigentes de Juntos por el Cambio.

Durante su estadía, Pichetto destacó la importancia de reducir los impuestos y achicar el gasto fiscal para poder mejorar la situación económica del país, generando más empleo y permitiendo que las empresas crezcan.

También, habló sobre la necesidad de oxigenar la vida democrática y que Misiones se abra a las inversiones y reduzca la carga impositiva. Pichetto señaló el deterioro del oficialismo debido a la mala gestión de la pandemia, largas cuarentenas y cierres de negocios y pymes.

Además, enfatizó la importancia de mantener un principio de orden fiscal y no gastar más de lo que se produce. Pichetto no está de acuerdo con la dolarización ni con dinamitar al Banco Central, pero cree que es necesario sacar la intermediación y sacarles la plata a las organizaciones sociales que no pueden manejar los fondos del Estado.

Finalmente, afirmó que se deben establecer pautas, mantener la Asignación Universal por HIjos y bajar los planes mientras se aumenta el trabajo, lo que también implicaría reducir la carga impositiva.