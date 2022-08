Presentan proyecto para asignar a Misiones una tarifa diferencial ante la falta de gas natural

La tarifa plena se pagará a partir de los 550 kWh mensuales en Misiones. Así lo confirmó la Secretaría de Energía de la Nación este martes, en conferencia de prensa.

Con respecto a este tema y como afecta a la provincia de Misiones, en el Programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, Eduardo Pérez dialogó con el El Diputado Nacional, Martín Arjol (JxC), quien al respecto declaró: “meses atrás presentamos un proyecto de ley y, hace una semana, atrás volvimos a presentar en virtud de lo que se había planteado con el Ministro de Economía, de un replanteo en el tema de los subsidios en el ámbito energético”, explicó el legislador.

En ese sentido agregó: “creíamos que era el momento para reflotar esta cuestión, que tiene que ver 100 por 100 ciento con el sentido común. Yo lo explico así, una vivienda, en la provincia de Buenos Aires, va a gozar subsidio, no solo en la electricidad y gas natural. En la provincia de Misiones no tenemos un solo metro de gas natural. En ese caso, esto está registrado, en los datos estadísticos, el consumo de energía no solo es mayor estacionalmente, sino todo tiempo”, detalló Arjol.

Asimismo, añadió: “En la provincia de Misiones es solo energía y, en base a eso, presentamos en aquel momento ese proyecto y, semanas, cuando se empezó a hablar de una nueva segmentación, pedimos que en esa segmentación se tengan conceptos más equitativos, justos y federales de distribución de esos subsidios, porque nos parecía de sentido común que Misiones tenía que tener un tratamiento diferencial del que consume”, manifestó.

Con respecto al nuevo esquema de subsidios que se presentó este martes señaló: “el anuncio tiene sabor a poco y con esa manía del kirchnerismo de presentar las cosas, con nombres distintos”, expresó Arjol.