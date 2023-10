Ramón Puerta: “No hay derecho a mentirle al elector, prometerle asado y darle polenta”

Ramón Puerta, ex Gobernador de Misiones y ex presidente de la Nación, habló con el Noticiero de Misionescuatro sobre el aniversario de los 40 años de democracia en Argentina. En una entrevista, compartió sus reflexiones sobre el estado actual de la democracia en el país y su visión sobre el futuro político.

Ramón Puerta comenzó destacando la importancia de conmemorar los 40 años de democracia, señalando que este período está dividido en dos décadas con notables diferencias. “Los primeros 20 años fueron de notable progreso democrático y con un balance positivo, mientras que los segundos 20 años han sido más complicados, con retrocesos en varios aspectos y un saldo menos positivo”, comentó.

El ex Gobernador de Misiones hizo hincapié en la necesidad de seguir luchando por una democracia fuerte y evitar caer en el autoritarismo. “La primera prioridad debe ser dar un paso hacia la democracia”, afirmó.

En su análisis, Ramón Puerta mencionó a varios presidentes que marcaron la historia argentina en las últimas décadas. Destacó a Raúl Alfonsín como el primer presidente tras el retorno a la democracia en 1983, reconociendo sus logros en la reconstrucción de instituciones, aunque también mencionó los fracasos en el ámbito económico.

Puerta rindió homenaje a Carlos Menem por su extenso mandato, que incluyó la resolución de la hiperinflación y la superación de crisis políticas, como los levantamientos de los “carapintadas”.

“Afortunadamente vino otro gran presidente al que hay que rendirle homenaje igual que a Alfonsín y se llamó Carlos Menem. Que gobernó el doble de tiempo, resolvió la hiperinflación y terminó con los golpes de los ‘carapintadas’ a quienes abatió en su propio terreno”, dijo.

El ex Gobernador de Misiones también valoró el gobierno de Fernando de la Rúa, que, a pesar de su interrupción, destacó por la función efectiva de las instituciones democráticas.

“Fue también importante el gobierno de De La Rúa que lamentablemente se interrumpió. Funcionaron las instituciones, me tocó estar a mí en la tarea de armar un nuevo gobierno cumpliendo con la constitución y la ley. Luego vino Eduardo Duhalde que hizo un gobierno de coalición y el gobierno volvió a normalizar el país”, expresó.

Sin embargo, expresó su preocupación por un retroceso que experimentó Argentina a partir de 2003 con el Kirchnerismo, calificándolo de “muy autoritario”. Hizo hincapié en desafíos actuales como la alta inflación, la escasez de combustibles y problemas en servicios básicos.

“Lamentablemente en el 2003 hubo un claro retroceso por el autoritarismo. El Kirchnerismo fue muy autoritario. Justo a 40 años de la democracia, la inflación parece híper, falta nafta, falta gasoil, se corta la luz, no andan los teléfonos y estamos ubicándonos en el mundo en el lado de los perdedores, con más inflación que Venezuela”, opinó.

Puerta instó a la ciudadanía a reflexionar y a los políticos a ser más responsables en su actuar. Además, enfatizó la importancia de la experiencia y la colaboración entre generaciones para abordar los desafíos actuales.

“Soy un fanático defensor del sistema democrático. El mejor de los sistemas. Los que no lo quieren mucho dicen ‘el menos malo’. La gente tiene derecho a elegir, pero no hay derecho a mentirle al elector, decirle que va a comer asado y después come polenta”, dijo y agregó: “El 19 de noviembre va a haber una fuerte reacción del electorado. Va a haber un resultado muy fuerte a favor de la oposición”.

El ex gobernador de Misiones aclaró su posición política, indicando que no tiene simpatías por el Kirchnerismo y que se considera un peronista. Finalizó con un tono optimista, apuntando a un cambio en el liderazgo político y la reconstrucción de las instituciones democráticas, alentando a la oposición a presentar una alternativa viable.

“Vamos a poder arrancar y resolver los temas que son muy graves. La crisis argentina es mucho peor que la del 2001. Las instituciones están débiles y los partidos son existen”, cerró.