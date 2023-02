Rodríguez Larreta abrió el ciclo lectivo, con 192 días de clases y nuevas escuelas bilingües: “Tenemos que llevar esta revolución educativa a toda la Argentina”

“No importa el lugar, sea La Quiaca, Tierra del Fuego, Mendoza, Entre Ríos; en todos lados, todos tienen que tener las mismas posibilidades de educarse en una educación pública de calidad”, remarcó.

Rodríguez Larreta aseguró que cada uno de los días de clase se aprovechará al máximo. “Queremos que todos los chicos cumplan con el calendario obligatorio; terminen la primaria sabiendo leer y escribir bien; dominen la tecnología, que hoy es la alfabetización de nuestros tiempos; tengan prácticas en ambientes laborales, que tan buenos resultados están dando para vincular la educación con el mercado de trabajo; y que tengan docentes capacitados, motivados y bien pagos”, destacó y agregó: “Eso vamos a hacer en cada provincia y municipio”.

Rodríguez Larreta abrió el ciclo lectivo, con 192 días de clase y nuevas escuelas bilingües: “Tenemos que llevar esta revolución educativa a toda la Argentina” pic.twitter.com/KfotE3ZFzv — Misiones Cuatro (@misionescuatro) February 27, 2023

El acto por el inicio del ciclo lectivo se realizó en una escuela primaria inaugurada el año pasado y que a partir de este año será una de las 19 nuevas escuelas públicas bilingües que tendrá la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de que los chicos se dirigieran a las aulas para tener su primer día de clases, Rodríguez Larreta sostuvo en diálogo con los medios que “sin una educación de calidad no hay trabajo, no hay desarrollo y no hay futuro”.

Al respecto, concluyó: “Juntos, vamos a lograr que la educación sea la herramienta para el cambio en Argentina”.

Nuevas escuelas bilingües en la Ciudad de Buenos Aires

Este año, la Ciudad de Buenos Aires tendrá 19 escuelas públicas bilingües. A las 6 inauguradas el año pasado, se sumarán 10 primarias y tres secundarias. “Preparar a los chicos para los desafíos del siglo XXI es clave para su futuro y el futuro de nuestro país. Por eso, desde el 2009 en la Ciudad tenemos inglés obligatorio en todas las escuelas de gestión estatal desde primer grado. Aprender inglés no solo les brinda a los estudiantes la posibilidad de vivir en un mundo cada vez más globalizado, sino que también les permite acceder a más oportunidades de capacitación y trabajo”, sostuvo Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad.

Buenos Aires cuenta desde 2009 con clases de inglés desde primer grado en todas las escuelas de gestión estatal. Además, hay 14 escuelas primarias plurilingües con lengua inglesa como primera lengua, y cuatro Escuelas Normales Superiores que otorgan bachiller bilingüe.