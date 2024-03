A dos meses del fallecimiento de Dana Sánchez, familiares y amigos volvieron a exigir justicia

A casi dos meses de la muerte de Dana Anabel Sánchez, familiares y amigos volvieron a pedir justicia por la joven de 24 años, quien murió atropellada el pasado 12 de enero por la Avenida Alem, entre Las Heras y Aguado de la ciudad de Posadas.

Hubo una nueva convocatoria, esta vez, en la Plaza 9 de Julio, frente a Casa de Gobierno.

El móvil de MisionesCuatro se acercó hasta el lugar y habló con Isabel y Juan, los padres de Dana, quienes denunciaron distintas irregularidades en la causa judicial. Además, piden la detención del conductor que atropelló a su hija.

“Todavía no tuvimos respuesta del juzgado, del juez, todavía no nos dijo ni una, todavía no dio ni una señal de buenas perspectivas que tengamos nosotros. Nosotros seguimos confiando en la justicia”, expresó Juan Carlos Sánchez, el padre de la joven fallecida.

Respecto al automovilista involucrado, señaló: “esta persona jamás tuvo ni siquiera ni un poquito de empatía en acercarse a ningún familiar para dar por lo menos un pésame. Entonces ahí denota y demuestra con la que estamos tratando”.

Y agregó: “esta persona en ningún momento se le detuvo, hubo una muerte y una persona que estaba peleando por su vida eso es lo que a nosotros nos duele y después que le hayan entregado el vehículo, la prueba fundamental de todo esto ¿Cómo nosotros vamos a poner un perito? ¿Qué vamos a peritar?”, expresó Sánchez y contó que hicieron entrega de una nota al gobernador y esperan ser atendidos”.

“Más allá del trabajo policial, necesitamos que el juzgado tome cartas en el asunto porque es el que va a determinar lo grave que fue esto”, agregó.

“No estuvo detenido”

También habló Isabel Olivera, la mamá de Dana, donde volvió a reiterar el pedido de justicia: “indignada con el juez, porque yo cumplí. Vengo a la plaza a pedir justicia, basta de dar privilegios a ese señor, porque mató a mi hija, le pasó dos veces por arriba, le mató al instante. No estuvo detenido”, declaró la mujer.