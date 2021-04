Acoso callejero: escalofriantes testimonios de víctimas

POSADAS. Un proyecto de ley busca penar el “acoso sexual” en la vía pública. El hecho como tal es denominado jurídicamente “acoso callejero” y los legisladores proponen una multa monetaria y cursos de reeducación, y en caso de reincidencia, penado con arrestos de hasta quince días. La norma fue presentada en la Legislatura provincial por la diputada Analuz Centeno.

MisionesCuatro puso el tema en debate y los mensajes de televidentes sobre experiencias personales fueron escalofriantes.

En uno de los mensajes difundidos, una televidente a contó que es abuela y está preocupada por una situación personal con su nieta de 15 años que todos los días al asistir a clases en un colegio céntrico a las 7 am, es acosada por una persona.

“Mi nieta de 15 años contó que desde el primer día que va a la escuela sufre el acoso de un tipo que pasa con uniforme marrón -podría ser encargado de un edificio, denuncia la vecina-. ella es una niña tímida y tenemos miedo”, relató.

Desesperados y con miedo, desde que la joven puso en conocimiento a su familia de este hecho, ellos la acompañan hasta la puerta del colegio.

“Estamos esperando a ver qué pasa, tenemos que acompañarla a la escuela y no puede ser que todos los días llegue preocupada, agitada y nerviosa y si nos contó es porque ya no aguantó más”, manifestó.

En otro de los mensajes, una vecina pidió que la ley de acoso callejero sea sancionada rápidamente y contó su experiencia personal cuando era niña y fue acosada por un hombre cuando andaba en bicicleta.

“El tipo estaba con sus genitales afuera y eso no me olvido hasta hoy. Era por calle Cabo de Hornos y 213, yo con mi bicicleta corte por el campo y fue un susto, un miedo y pánico tan grande que me quedó para toda la vida”, dijo. “Aunque quiera olvidarlo, no puedo”, cerró.

El proyecto de ley estipula una multa del 25% al 75% del sueldo básico de un Juez de Paz de Primera Categoría (unos 120 mil pesos), para quienes realicen actos de violencia basadas en el género, identidad u orientación sexual contra quienes no desean o rechazan estas conductas que afectan a dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, integridad y libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso público.