Anticipan que el boleto pasaría a costar entre 1210 y 1800 pesos

Néstor Alfonso, vecino y usuario del servicio de transporte urbano en Posadas, compartió sus opiniones sobre los resultados de la Audiencia Pública realizada en la ciudad. Expresó su descontento y preocupaciones respecto a la gestión y calidad del servicio de transporte en la capital misionera.

Alfonso destacó que la Audiencia no es vinculante y lamentó que no se haya tenido en cuenta la opinión de los usuarios antes de la implementación del último aumento en diciembre. Criticó las declaraciones del secretario de movilidad urbana, Lucas Jardín, y aseguró que “el ingeniero Jardín habló de una Posadas que no sabemos dónde se encuentra. Leyó un comunicado donde manifestó que el Gobierno hace hincapié en la movilidad como un derecho accesible”. “Hay barrios de Posadas, en la periferia, donde funciona un solo colectivo. Son barrios aislados”, agregó.

El usuario señaló la problemática en algunas líneas, como la 31 y 32, describiendo la experiencia como una “odisea”. “Subís y no sabes si llegas a destino. Los colectivos son obsoletos. No tienen frenos y la suciedad que hay”, dijo y en ese sentido criticó la antigüedad y falta de mantenimiento de los colectivos, destacando la falta de frenos y condiciones de higiene deficientes.

También, cuestionó la afirmación de la empresa sobre la modernidad de los colectivos, indicando que, en su opinión, los vehículos no cumplen con los estándares de calidad y algunas unidades tienen más de 15 y 20 años.

Nuevos costos del boleto urbano

Alfonso criticó la falta de transparencia en los números presentados por la empresa y el gobierno, destacando que desconoce el ingreso real de la compañía y expresando su escepticismo sobre la eficacia de los subsidios. Hizo hincapié en la comparación con la tarifa máxima en Buenos Aires y expresó su desacuerdo con la tarifa propuesta y el impacto económico en los usuarios, particularmente para aquellos con salarios mínimos.

“La empresa habló de un boleto alrededor de 1800 pesos. El gobierno puso como una tarifa sin subsidio de 1210 pesos”, cerró.