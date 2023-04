Aumenta la demanda de alimentos en Bº San Marcos

POSADAS. Este jueves por la mañana, el móvil de MisionesCuatro recorrió el barrio San Marcos y pudo dialogar con María Acosta, titular del comedor y merendero “María”, quien informó que actualmente están atendiendo gracias a las donaciones que reciben de un comerciante de la zona que junta los alimentos dos veces por semana.

Además, indicó que la demanda de ayuda alimentaria está en aumento. “Estamos trabajando con donaciones, la gente me trae para cocinar. Hay una familia con un negocio, junta la comida y me trae los sábados para cocinar durante la semana para los chicos”, dijo, señalando que asisten a más de 60 familias, algunas entre 8 y 10 integrantes, todos menores.

A raíz de este aumento en la demanda alimentaria, la titular del merendero comentó que espera poder gestionar la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para poder llegar con la comida a todas las familias con necesidades.

“Hay mucha necesidad y me da tristeza ver a chicos que vienen con su olla y no hay más comidas”, dijo María, aclarando que cocina en una olla de 100 litros y pese a ello, no alcanza.

Interesados en colaborar con María Acosta y las familias del barrio San Marcos, pueden comunicarse al teléfono 3764295888.