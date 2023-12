Aumento de combustibles: impacto en conductores posadeños

Uno de los conductores expresó su sorpresa ante el importante aumento: “Me enteré, fue muy importante y hay que cargar para andar. No podés dejar pasar porque por ahí no hay”. Esta percepción refleja la necesidad ineludible de abastecerse de combustible en un contexto de constantes cambios en los precios.

Otro conductor compartió su experiencia: “Tuvimos que cargar por el trabajo. El consumo se fue al doble y sería algo así como 28 mil pesos para llenar el tanque con súper”. Este aumento sustancial en el costo del combustible afecta directamente los gastos diarios de aquellos que dependen del automóvil para su sustento.

La situación se torna aún más complicada para algunos conductores, como indicó otro entrevistado: “Ayer cargué y no me quisieron vender más de 20 litros. Ahora vine para completar y me dicen que no hay nafta. Voy a tener que guardar el auto, voy a salir en bicicleta”. Este testimonio destaca las dificultades que enfrentan los conductores para obtener el combustible necesario para sus desplazamientos habituales.

Un conductor más detalló el impacto directo en su presupuesto: “La última vez que cargué me salió 15 y ahora le calculo 22 mil. Sí o sí necesito cargar para trabajar y creo que va a aumentar más. El tanque me dura una semana”. Este aumento de costos en combustibles se traduce en un desafío financiero para aquellos que dependen del vehículo para sus actividades diarias.