Aumentó la demanda en el comedor “La Familia” de Chacra 115

El comedor “La Familia” no tiene descanso, ya que opera de lunes a sábado para proporcionar comidas a quienes más lo necesitan. López destacó la cooperación y apoyo que recibe del Estado al decir: “Bien me mandan las cosas para cocinar. No me quejo”.

Cada día, el comedor prepara generosas porciones de alimentos, con 20 kilos de carne, 15 kilos de arroz o fideos, y una variada selección de platos como albóndigas, yopará, locro, y un menú que cambia constantemente para brindar variedad a los comensales.

Consultada sobre la demanda, la vecina manifestó que va en aumento y muchas familias del barrio se acercan al comedor. “Tengo 260 comensales, y las familias vienen con dos o tres criaturas, y no podemos decir que no”, expresó. Además de las comidas, las familias llevan fruta, pan y comida, así como una botella con leche o chocolatada.