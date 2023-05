Bº La Querencia: denuncian inseguridad y falta de obras de entubado

Además de la inseguridad, Ojeda también expresó su preocupación por la falta de avances en las obras de entubado en la zona. Según el vecino, la obra se inició hace dos meses, pero desde entonces no se ha visto más progreso en el proyecto. La situación se agrava con las inundaciones ocasionadas por la zanja que desborda en días de lluvia y que afecta a los ranchos de la zona.

Por otro lado, el vecino destacó la buena iluminación en el área, aunque esto no ha sido suficiente para disminuir los actos delictivos que se registran. Ojeda hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de La Querencia. En sus propias palabras: “Rateros hay muchos y la policía por acá no pasa. No te dan pelota, tenés que aflojar algo para que vengan a ver”.