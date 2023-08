Denuncian acoso escolar en sala de 5 años de un colegio privado posadeño

“Pasaban situaciones de niños desde el 2021”, compartió Pérez, señalando que el acoso comenzó con pequeñas acciones que, debido a la limitada capacidad de comunicación de un niño, pasaron desapercibidas en un principio. La madre mencionó que la escuela le sugirió un acompañamiento terapéutico y Lorenzo asistió a sesiones con una psicopedagoga.

La situación tomó un giro alarmante cuando Pérez descubrió que la docente de los niños era la tía del menor que ejercía agresión sobre el resto. “Un compañerito de mi hijo se fue del colegio porque tenía miedo de entrar”, reveló. Las agresiones no cesaron, afectando gravemente a Lorenzo: “Mi hijo tiene la autoestima baja. Se pega y dice que es un tonto que no sirve”.

Pérez compartió su desesperación al ver que nadie detenía la situación y que incluso, según denunció, las autoridades escolares no tomaban medidas efectivas: “Nadie le puso freno a la situación”. A pesar de mantener un diálogo fluido con la maestra y los directivos, los hechos continuaron. En abril de este año, Lorenzo comenzó a mostrar signos alarmantes de angustia, llegando a decir “mamá, soy una basurita, tírame a la basura”.

La situación empeoró aún más cuando el niño intentó lastimarse, apretando su cuello con una remera. “No dijo ‘me voy a matar’. No entiende. La situación lo llevó a eso”, explicó con angustia su madre quien se esforzó por obtener apoyo de la institución, pero las cosas se volvieron más difíciles: “La institución dejó de hablarme. Las personas dejaron de hablarme y me enviaron a la representante legal que no sabe ni quién es mi hijo”.

A pesar de la difícil situación, Pérez decidió luchar por su hijo. “Son niños de cinco años que están siendo vulnerados”, enfatizó.

Con lágrimas en los ojos, Pérez reveló que su hijo no fue matriculado en el colegio y que su continuidad escolar para el próximo año no está garantizada: “Las autoridades del colegio me dijeron que se reservaban el Derecho de Admisión”, cerró.