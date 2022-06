Chacra 181: se formó una laguna con aguas servidas en plena calle

POSADAS. El móvil de MisionesCuatro visitó la Chacra 181 para escuchar el reclamo de los vecinos. Según manifestaron, se hicieron las notas correspondientes y pese a ello, no obtuvieron respuestas.

En diálogo con este medio, Carina Basualdo, vecina de la zona, comentó que conviven con una laguna de agua servida sobre la calle Armonía. Cuando llueve todo se agrava porque las casas se inundan y deben levantar sus muebles para que no se mojen. Además, producto de esta situación, denuncian la aparición de insectos y alimañas.

“Estamos cansados. Presentamos notas a la municipalidad con el reclamo. Entró en mayo y hasta ahora no tenemos respuestas. Vivimos en un lugar de bajo recursos y la gente no entra. No nos vienen a ver”, dijo indignada la vecina.

Sobre el inconveniente con los caños rotos, la vecina comentó que “se hicieron mal los desagües y cordones cuneta”. En ese sentido, dijo que “necesitamos una respuesta y que alguien venga a ver”.

Por su parte, Juan Patiño, vecino de la zona, comentó a este medio que en la calle principal se formó una laguna con aguas servidas y circular por la zona es prácticamente imposible.