Comedores de Chacras 82 y 234, denuncian que hace un mes, Desarrollo Social no les envía pan

POSADAS. Las encargadas de los comedores y merenderos de la Chacra 234 y de Chacra 82, salieron a denunciar públicamente ante los medios de prensa, que el Ministerio de Desarrollo Social lleva semanas sin enviarles pan o harina, por lo que deben asistir a las familias y niños de sus barrios, sólo con leche y arroz con leche. Según Isabel Irala (del comedor La Esperanza) y Micaela Vivero (del comedor La Esperanza II), la situación es crítica porque al no haber clases, los niños no reciben la copa de leche en las escuelas y, por ende, demandan pan en los comedores.

Por otra parte, Irala cuestionó al jefe del Área de Coordinación Operativa del Ministerio de DDSS, Manuel Sánchez, por una supuesta falta de asistencia con el gas que consumen para el comedor comunitario.

“Al primero (de Enero) va a hacer un mes que no tenemos pan en los comedores, es una vergüenza. Le damos leche a las criaturas. A veces hago arroz con leche. No sé qué está pasando. Le mandé un mensaje a la señora Salinas y no me respondió hasta ahora”, se quejó Irala, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro este lunes, desde la chacra 82.

Ante esta irregularidad con uno de los insumos básicos del comedor, Irala apeló a la denuncia pública. “Lo único que me queda es acudir a la prensa. Es triste cuando los chicos vienen y sólo tenes leche (para) darles. Nunca pasamos por esta situación. Siempre que ha faltado pan, en uno o dos días se resuelve. Pero ahora ya pasó un mes que no hay pan”, aseguró.

Según Irala, la demanda de pan y alimentos en el comedor es más importante en el periodo de vacaciones, porque los niños no reciben alimentos en las escuelas. “Ahora que están de vacaciones vienen. Y hay mucha hambre. Se tiene que resolver esto”, enfatizó Irala, al tiempo que pidió que el funcionario responsable “no deje a los comedores sin pan”

“Y si no, que manden harina”, propuso Irala, añadiendo que “hay comedores que tienen mercaderías”.

En esa línea, la referente solicitó al Ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza que hable con las organizaciones que manejan panaderías para que envíen pan a los comedores La Esperanza y La Esperanza II. “Son muchas las personas que vienen a retirar pan con la comida. Si no hay pan, que manden harina”, reiteró.

Por otra parte, Irala cuestionó las condiciones “en las que estamos cocinando”, porque “nadie me ayuda para comprar gas. Compro cuando puedo. Ahora no puedo comprar. Es triste lo que está pasando. Estamos cocinando con leña”, contó la mujer.

“Tengo un anafe, pero no puedo comprar una garrafa, en una semana gasto dos veces y el gas está $1.900”, señaló.

Y respecto a este tema, Irala aseguró que “nos cansamos de hacer pedidos a Desarrollo Social. Le dije a Manuel Sánchez por el tema del gas y me dijo, ‘nosotros te estamos ayudando’. Pero recuerdo haber recibido un sobre con $1.500, hace 3 meses. Pero acá cocinamos día a día”, fustigó.

Por su parte, Micaela Vivero, encargada del comedor La Esperanza II de la Chacra 234, coincidió en los reclamos de Irala por la falta de insumos. “Hace varios días que no llega el pan y muchos chicos vienen a preguntar. Les damos arroz con leche desde hace mucho tiempo. No sé cómo decirles porque no hay pan”.

Según Vivero, en la Chacra 234 “hay muchísimos chicos que necesitan (alimentos), familias y personas mayores. Hasta ahora teníamos 60 familias completas, entre mayores y niños”, contó.