Continúan solicitando la implementación de la Sube nacional

Desde el Sindicato de vendedores ambulantes de la República Argentina (Sivara), filial Misiones, continúan solicitando la implementación de la tarjeta sube nacional.

En diálogo con el móvil de MisionesCuatro, el secretario General de ese sindicato, Alberto Fusté Padrós, contó las problemáticas que se generan en torno al funcionamiento de la Sube misionera en Posadas y las áreas metropolitanas. Por tal motivo, se hizo una solicitud al gobierno provincial, para que se implemente la Sube nacional.

“Ya lo hicimos con el anterior gobernador, tres presentaciones y elevamos este petitorio a las flamantes CGT Misiones”, explicó Fusté Padrós.

Asimismo, agregó: “la Sube Misionera nos perjudica a todos, tengo que hacer dos cargas por día porque el límite de 600, dos pasajes por subes son 500. O sea que tengo que ir dos veces por día a cargar”.

“La Sube nacional es autogestión, en cualquier lugar, pone la sube, 5000, 3000, no hay límite, acá 600 pesos, más no hay y le obliga al usuario a pagar en efectivo, eso implica 330 por 4 y al mes las actividades como vendedores ambulantes y comercio. En 28 días estamos a 33 mil, 34 mil pesos, eso es una parte muy importante del bajo ingreso del trabajador en la provincia de Misiones, nosotros tenemos uno de los sueldos promedios más bajos del país, pero las únicas tres ciudades que no tienen las Sube son Posadas, Garupá y Candelaria”.

En ese sentido, recalcó: “nosotros pensamos que, arreglando la sube estamos arreglando el ingreso del ciudadano de Posadas, Candelaria y Garupá. Después vamos en el análisis de lo que se viene con esta quita de subsidios, no sé a cuánto se va ir el transporte de colectivos este en este caso de la provincia de Misiones”, concluyó Fusté Padrós.