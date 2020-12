Desalojo en Cerro Pelón: “mi viejo falleció en circunstancias dudosas”

POSADAS. Tras el desalojo de una familia este miércoles, en pleno temporal, Misiones Cuatro llegó hasta el Cerro Pelón y pudo dialogar con la familia y los abogados defensores.

El dueño de la vivienda falleció hace dos meses y en el lugar permanecía uno de sus hijos, Gabriel Fariña, con su familia. “Mi viejo falleció en circunstancias dudosas hace poco tiempo y yo, como hijo y legítimo heredero, estoy peleando por mi derecho y el de mi mamá”, expresó.

Asimismo, añadió que hubo personas que se presentaron con un papel que “acredita ser el nuevo dueño de la propiedad”.

“En su oportunidad no le permití el ingreso, en ese momento ellos no pudieron hacer nada, pero pasó poco tiempo y llegan con una orden judicial, esta orden judicial baja del juez Cardozo, que me parece que está realizando las cosas de mala manera, de forma un poco misteriosa porque nunca fui notificado”, declaró Fariña.

“Legítimamente, somos dueños de la propiedad sin haber antes una causa judicial de por medio que demuestre que esta persona compraba en buena ley supuestamente esa propiedad. Nunca me enteré de nada. Mi viejo tenía sano juicio y nunca me habló de una venta supuesta ni nada parecido”, aclaró el hombre.

En ese sentido, contó que este miércoles, en plena lluvia, llegó la orden de desalojo presionándolo para que salga “no accedí a salir porque estoy en mi propiedad, violentaron la puerta. Yo reclamo mis derechos”, expresó.

Además, dijo que no cuentan con el título de propiedad, porque desapareció: “no contamos con ningún papel que acredite la propiedad porque en el transcurso de este tiempo, el compraventa que poseía mi viejo se perdió en circunstancias dudosas”, reveló.

“La muerte de mi esposo fue dudosa”

Tras la orden de desalojo, también habló María Martínez, la legítima viuda de Fariña. Dijo que cuando su esposo vivía y, en momentos que no estaba en la casa, entraron personas a sacar papeles.

Manifestó que va a pelear por el derecho de su hijo y el suyo, porque legalmente no se divorció de Fariña.

“De golpe aparece un supuesto dueño, alguien está trabajando con esto”, manifestó la mujer.

Dijo que no conoce a las personas involucradas. “Es muy raro que pasen estas cosas a la ligera”, expresó.