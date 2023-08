Desde el comedor La Esperanza denuncian que Desarrollo Social no les entrega los alimentos

Nancy Benítez, cocinera del Comedor y Merendero La Esperanza, compartió sus preocupaciones con Misionescuatro, destacando la falta de suministros esenciales que está afectando el funcionamiento normal de estos espacios vitales para la comunidad.

“La demanda crece todos los días”, observó Benítez, subrayando la presión constante que enfrentan estos comedores y merenderos para atender a las personas que dependen de ellos. Sin embargo, la falta de suministros está generando una crisis interna. “Estamos trabajando mal, sin víveres para los comedores”, confesó, señalando que alimentos básicos como fideos, azúcar, sal y puré de tomate son escasos, lo que complica significativamente su capacidad de proporcionar comidas adecuadas.

La irregularidad en la entrega de suministros es evidente. “Se retira una vez por semana, y cada vez una cosa nueva es la que falta”, explicó Benítez, destacando la imprevisibilidad de la situación. La frustración se agrava por la dificultad para obtener respuestas de las autoridades pertinentes. “El Ministerio de Desarrollo Social no quiere hablar con nosotros”, lamentó.

Aunque no se interrumpió el suministro, los faltantes son notorios. “El suministro no se cortó, pero no hay”, enfatizó Benítez.

La situación alcanzó niveles críticos, poniendo en peligro la operación continua de estos espacios comunitarios. “No nos entregaron ni la mitad de la mercadería y no sabemos cómo vamos a terminar de cocinar durante la semana”, admitió la cocinera, resaltando la gravedad de la escasez. Esta problemática persistente se arrastra desde hace tiempo. “Esto viene desde hace un mes”, reveló.

Benítez también señaló la dificultad para acceder a las autoridades relevantes. “El ministro no quiere hablar con nosotros”, afirmó. Mientras tanto, la necesidad de la comunidad sigue siendo apremiante. “Asistimos a 53 familias por día”, compartió, destacando la magnitud de la responsabilidad que recae sobre estos comedores y merenderos.