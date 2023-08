Lo atropellaron en el año 2001 y todavía espera para cobrar la indemnización

A pesar de las dificultades, Franco no se rindió y buscó justicia a través de acciones legales. “Cambié tres veces de abogado”, admite con cierta frustración, destacando los obstáculos que enfrentó en su búsqueda de compensación. “Mi abogado no me contesta”, lamenta, señalando una de las tantas barreras que tuvo que superar.

La causa legal, que se encuentra en el Juzgado Civil 8, y fue una montaña rusa emocional para Franco. “Hace cuatro años que mis papeles están parados. La causa está por caducar y no sé a quién pedirle ayuda”, confiesa con angustia en su voz. A pesar de las adversidades, su determinación sigue intacta: “Yo quiero cobrar mi indemnización y lo que me corresponde, nada más”.

Después de años de lucha, la sentencia finalmente llegó en 2019, a su favor. “Fue para que se me indemnice por los daños que tuve”, relata con un matiz de esperanza. Sin embargo, la frustración persiste, ya que la indemnización sigue siendo esquiva. “Hace cuatro años que mis papeles están parados”, reiteró.

Mientras continúa su lucha por justicia y compensación, su determinación no se debilita. “Yo quiero cobrar lo que me corresponde”, concluyó, destacando su firme voluntad de no ceder en su búsqueda de cierre y reparación.