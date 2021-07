Desde Marzo, hubo 620 casos de dengue en Posadas y advierten sobre el peligro de las llantas

POSADAS. La epidemia del dengue continúa haciendo estragos en el país y también en la provincia, pese a que en los títulos periodísticos, se presta más atención a la pandemia del coronavirus. En ese marco, el actual Director de Vigilancia y Control de Vectores en Municipalidad de Posadas, Fabricio Tejerina, confirmó a MisionesCuatro que, desde su nombramiento en Marzo, hasta la fecha “tuvimos 620 casos (de Dengue) en los que hicimos bloqueos epidemiológicos”.

“En invierno bajaron los casos. Pero nos preocupa porque la semana pasada nos informaron dos casos y si en invierno sigue circulando el virus, tenemos que reforzar las acciones para combatirlo y cuando mejore el clima no tengamos casos”, recalcó Tejerina, en diálogo con MisionesCuatro. El funcionario informó que les reportan entre 1 y 2 casos semanales en pleno invierno.

“Muchas veces decíamos que las personas enfermas venían a través de la frontera de zonas endémicas. Pero este año, con la frontera cerrada tuvimos casos en varios lugares del país. Y acá en Misiones también. Hay que ver si los mosquitos están poniendo huevos infectados y ya nacen (con el virus) Es algo que tenemos que investigar más”, detalló Tejerina al respecto de la presente problemática del Dengue, en el contexto del cierre de fronteras por el coronavirus.

En cuanto a la cantidad de casos de dengue a la fecha, Tejerina explicó que no conoce los números previos a su designación, aunque estiman que sería un número similar, de Enero a Marzo. Así, se trataría de un piso de 1200 casos de dengue en Posadas, en poco más de seis meses. “Como ente municipal no hacemos el análisis de laboratorio, nos informan los laboratorios para que podamos hacer los bloqueos epidemiológicos”, aclaró Tejerina. Y subrayó: “Hay personas que se están enfermando, que están siendo picadas por mosquitos que contagian a personas sanas”.

Ante la consulta sobre si existen zonas de mayor prevalencia de casos, el funcionario comentó: “En todo Posadas hubo casos. La mayor concentración fue en chacra 68, 65 y 64, la zona de Villa Urquiza y San Isidro. Son las zonas de más afectación”, mencionó.

Las llantas como criaderos ideales para mosquitos y la necesidad de una planta de reciclado

Respecto de una de las políticas que podrían desplegarse en Posadas y otros lugares del país, Tejerina coincidió con su colega, el biólogo especializado en mosquitos, Nicolás Schweigmann, sobre la importancia de una planta de reciclado de caucho. “Con Nicolás hablamos una vez por semana, por el tema del dengue. Lo que hay que hacer es evitar los mosquitos. La lucha es contra el mosquito. Se ha adaptado a las condiciones urbanas. Encuentran condiciones para reproducirse y por eso cada vez hay más”, puntualizó.

En esta línea, Tejerina explicó que “uno de estos recipientes que acumulan agua, son reservorios y son muy difíciles de vaciar, son las cubiertas, llantas de autos, camioneta o camión. No se evaporan en verano por la forma que tienen. Y en invierno conservan el calor. Es un problema bastante grave, no sólo en Misiones, qué hacemos con las cubiertas. No es sólo un tema de salud, sino también medioambiental y económico”, insistió Tejerina.

“En Argentina hay una experiencia, Regomax, una planta que funciona en Pacheco (Buenos Aires). Allí llevan cubiertas, municipios ubicados en un radio de 200-300 km. Eso genera trabajo. Cada cubierta tiene caucho y acero que al reciclarse pueden generar fuentes laborales”, precisó Tejerina y recordó que las cubiertas “son de difícil destrucción, no se las puede quemar ni enterrar”.

“Es importante tener una política de Estado (sobre las llantas). Tener una recicladora de neumáticos, aporta al medio ambiente, a las futras generaciones por la baja en la contaminación y también disminuiría los criaderos de mosquitos”, subrayó.

Por qué es crucial informar los casos de dengue y que los bloqueos sean efectivos

Sobre el final de la entrevista, Tejerina destacó la importancia de informar sobre casos positivos o sospechosos de dengue a la brevedad, dado que existe un periodo infectivo, en el que deben eliminarse los mosquitos y así evitar los brotes.

“Cuando la persona empieza con los síntomas es cuando tiene mayor carga viral. Es dos días antes de los síntomas hasta los 5-6 días después de la aparición de los mismos. (En esta etapa, la persona) es infectiva para el mosquito. Pero este no va a infectar inmediatamente. Tiene que hacer un ciclo y a los 7-9 días va a empezar a contagiar (picando a personas)”, detalló Tejerina.

“Si llegamos en el momento justo, podemos matar a los mosquitos que hayan podido picar a la persona infectada y así podemos disminuir los brotes”, comentó el funcionario.

Para reportar casos y concretar bloqueos epidemiológicos, hay que notificar a la Dirección de Control de Vectores, al teléfono 4420183 de 7 a 19 hs. y “nos ponemos en contacto y hacemos el bloqueo”, finalizó.