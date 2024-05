Docente en huelga de hambre: “Toque fondo”

“La decisión la tomé por tocar fondo. De no poder comprar carne molida para mis hijos el fin de semana, algo para comer, y tener que hacer una pizza”, compartió, destacando la angustia y la necesidad que la llevaron a esta determinación.

La docente expresó su indignación ante lo que considera una falta de sensibilidad por parte del gobierno provincial hacia la difícil situación que atraviesan los docentes. “Ver la insensibilidad del gobierno ante lo que pasamos los docentes”, lamentó, señalando que el gobierno parece estar más preocupado por invertir en otros proyectos que no son prioritarios para la provincia.

Chávez hizo hincapié en la precariedad de su situación laboral, revelando que trabaja 27 horas en el colegio nacional y que su salario apenas alcanza los 470 mil pesos. “Hasta ahora no pagué la luz”, admitió, resaltando las dificultades financieras que enfrenta.

“Yo no llego a dos cargos y los 28 mil pesos de FOPID no me van a alcanzar para pagar la luz”, agregó, refiriéndose al pago que reciben los docentes por fondo provincial incentivo docente. La docente afirmó que continuará con la huelga de hambre hasta que se resuelva el tema salarial.

A pesar de la convocatoria a una mesa para el 10 de este mes, Chávez expresó su preocupación por el posible resultado de las negociaciones. “Mi preocupación es que nos vendan por migajas”, afirmó, subrayando que los docentes están exigiendo un aumento del 100%.