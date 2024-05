Docentes marcharon en Posadas por mejoras salariales: “El gobierno provincial nos amedrenta”

“Estamos presentes los docentes de la Escuela N°3 porque los docentes no llegamos al 15 del mes”, señaló Martínez, destacando la dificultad económica que enfrentan muchos maestros. “Lo que ganamos es para pagar las boletas”, agregó, resaltando la situación precaria en la que se encuentran muchos trabajadores de la educación.

Martínez también denunció las medidas intimidatorias del gobierno provincial, como una circular que, según ella, carece de fundamentos sólidos. “Este gobierno nos amedrenta con una circular que no tiene pies ni cabeza”, afirmó, criticando las políticas gubernamentales hacia los docentes.

Además, Martínez mencionó la presión que reciben los supervisores y directivos para presentar planillas de docentes que no están dictando clases, lo que genera un ambiente de tensión en las escuelas. Frente a esta situación, los docentes han optado por realizar diversas acciones de protesta, incluyendo asambleas de media jornada, asambleas sin asistencia a los alumnos y paros.

En cuanto a las condiciones salariales, Martínez destacó la necesidad de un aumento significativo, especialmente para los maestros que recién se inician en la profesión. “241 mil pesos para un maestro que recién se inicia”, lamentó, señalando la insuficiencia de este salario para cubrir las necesidades básicas.

Finalmente, Martínez expresó su descontento con la representación sindical, afirmando que no se siente defendida por el gremio al que pertenece. “Soy afiliada de UDPM y no me representa, no me defiende”, concluyó, subrayando la falta de respuestas y de acciones concretas por parte de las autoridades sindicales.