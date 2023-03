El dueño del terreno usurpado en la Chacra 190 continúa reclamando la devolución de la propiedad

POSADAS. Artemio Canafoglia, el propietario de un lote en la Chacra 190, continúa esperando que desalojen a las personas que, desde el año 2017, ocuparon el asentamiento conocido como “La Resistencia”.

En diálogo con el móvil de MisionesCuatro, contó que el 10 de marzo salió una nueva orden de desalojo, “la tercera fue frenada por el ministro Marcelo Pérez que prohibió a la policía desalojar. Ahora estoy siguiendo el paso a paso por dónde anda. Fui al ministerio de seguridad que son los que se encargan de sacar a la gente, a la comisaría que voy a ir esta semana, todavía no había llegado el expediente, hacen el relevamiento para saber cuánta gente hay, se calcula unas 50 familias”, contó Canafoglia.

Con respecto a la devolución y/o compra de la propiedad por parte del gobierno declaró: “el gobierno dijo que iba a comprar (el terreno), se tasó, se dejó todos los impuestos al día, pagué todas las tasas”.

Asimismo, contó que recibió respuestas del Ministerio de Hacienda diciéndoles que no les iban a pagar ni devolver el terreno, “no sé qué hacer, hice todas las ofertas posibles. Antes les había ofrecido a los que estaban ocupando que me pagaran, tampoco fue”.

Y agregó: “la municipalidad no debe pagar nada, es un fondo predestinado para pagar ese terreno. El fondo está, no quiero que me paguen, quiero que me devuelvan mi terreno, no quiero nada que no sea de mi esfuerzo”, manifestó Canafoglia.

Por último, hizo un pedido a las personas que han padecido la ocupación ilegal de su propiedad: “si hay gente que está con problemas de ocupación les pido por favor que se comuniquen conmigo al 3764696300, así hacemos una manifestación de todos los usurpados de esta provincia”, expresó.