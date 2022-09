POSADAS. Sin esperanzas de una expropiación legal, donde el Gobierno lo compense por la pérdida de un terreno usurpado por familias sin techo, Artemio Canafoglia, el propietario de un lote en la Chacra 190, espera que desalojen a los vecinos del asentamiento ahora conocido como “La Resistencia”.

La situación presente del lote usurpado en 2017, “es peor, porque hay cada vez más familias, son casi 60”, dijo Canafoglia al Móvil de MisionesCuatro este martes.

“El gobierno me hizo una oferta, se tasó el terreno en una fracción de su valor, pero acepté. Estaba todo bien. Vendí mi farmacia porque esperaba cobrar esa plata, que iba a ser mi jubilación. Y, de pronto, en Marzo, me llama el secretario del Ministro de Hacienda y me dice que no me van a pagar nada. Sin ninguna justificación, me dejan en Pampa y la vía”, se quejó Canafoglia, sobre la fallida negociación con el gobierno por una eventual expropiación.

Chacra 190

Luego, Canafoglia tuvo una entrevista con el intendente de Posadas, “que me atendió muy bien, pero no asumió ninguna responsabilidad”

En cuanto a si a las familias las asiste el derecho de propiedad contemplado en la ley del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), Canafoglia consideró: “La disposición del juez (de instrucción Fernando) Verón del desalojo, es anterior a la creación del Renabap. Entonces estoy autorizado a pedir, el desalojo. Nada más que el gobierno no quiere desalojar”, fustigó.

“Ya lo hemos intentado tres veces, sólo falta que el ministro o el gobernador se dignen a darme la autorización”, se quejó el propietario, sobre una supuesta decisión política de no innovar en la zona. “Creo que me la van a dar en esta oportunidad, ya no tengo cómo sobrevivir”, insistió Canafoglia.

“No pido que me paguen, no le pido al gobierno absolutamente nada, sino que desalojen”, insistió Canafoglia. Y acotó: “No hice ninguna oferta, la plata estaba, sé que había un dinero destinado a la compra de este terreno”.

La opción que estaría maneja el gobierno para resolver este conflicto, que gira en torno a que, por intermedio del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Canafoglia vaya cobrando de cada familia, un dinero hasta cumplir con el valor del lote. Esto fue rechazado de plano por el propietario. “Me quieren meter en el Iprodha para que yo cobre personalmente, a cada ocupante, el terreno. Pero ¿cuándo voy a cobrar de esas familias que están en estado de indigencia? Me alegro que muchos trabajen y quisiera ayudarlos de alguna forma. Pero primero estoy yo. El terreno era mío. No soy una persona de dinero”, remató el propietario del terreno usurpado.