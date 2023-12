El jueves quedará inaugurada la temporada de playa en Posadas

La temporada de playa en esta ciudad será inaugurada oficialmente este jueves 7 de diciembre, en la previa al feriado largo. En ese contexto, quien brindó recomendaciones fue Franco Bacigalupi, el director de Seguridad Acuática de la provincia, en una entrevista brindada al móvil de MisionesCuatro.

“Recomendaciones como siempre, asistir a un lugar que esté habilitado, en este caso tenemos dos balnearios que están habilitados y son públicos, Miguel Lanús y El Brete, y tenemos uno que es el Pirá Pitá, que tiene su playa”, declaró Bacigalupi.

“Escuchar y también prestar atención a donde están los límites, respetar los límites, a los guardavidas, tener mucho cuidado también con la parte meteorológica, los guardias van a estar muy atentos porque tenemos tormentas eléctricas que también va a hacer que por ahí la gente salga del agua por su seguridad y si está controlada la situación ya volverían a ingresar”, explicó.

Además, recordó la importancia de respetar las normas y no ingresar a bañarse a lugares no habilitados: “tendría que ser un poquito más cultural esto y entender el peligro del lugar. Si no está habilitado es por algo, no está dadas las condiciones de seguridad, entonces la gente tiene que comprender eso”.

En relación a las habilitaciones de piletas, comentó: “las piletas las habilitan los municipios, nosotros, la Dirección regula piletas mayores a 25 metros. Lo que hace el municipio habilita esas piletas, las inspeccionamos en conjunto, pero ellos siguen habilitando e inspeccionando las piletas menores de esa superficie, que casi todas son de hoteles o lugares por ahí que hacen de rehabilitación”.

“Lo hacemos por lo menos cada 15 días, porque no solo controlamos la media seguridad, también la calidad del agua que sobraría y perjudica en el caso que el guardavida necesita asistir a alguien”, declaró Bacigalupi.

Por otra parte, con respecto a la ley de seguridad acuática, señaló: “hay muchos municipios que están interesados, el problema es no tener guardavidas, entonces, damos asesoramiento, pedimos que se haga una ordenanza y damos capacitaciones o talleres aquellos que ya están trabajando, que no son o guardavidas. No le damos un título, pero será un taller de prevención, salvamento básico y primeros auxilios”, concluyó el director de Seguridad Acuática de Misiones.