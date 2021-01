Emergencia Cultural: músicos con Covid-19, no pueden generar ingresos “para comer todos los días”

POSADAS. El edil Pablo Velázquez (UCR – JxC) defendió su propuesta de sancionar la Emergencia Cultural en Posadas, con vistas a crear un “fondo de ayuda y sostenimiento de la actividad cultural, una de las más afectadas por la pandemia” de coronavirus (Covid-19).

Según el concejal, el proyecto apunta a direccionar recursos para asistir al sector, que no sólo comprende a músicos, sino también a sonidistas, locutores, organizadores de eventos, propietarios y trabajadores de peloteros, entre otros.

Pero además, Velázquez alertó sobre la necesidad de brindar asistencia a los enfermos de coronavirus (Covid-19) de los barrios posadeños, que por el aislamiento y convalecencia, no están pudiendo salir a trabajar y generar el sustento diario para sus familias.

Ante el avance de los contagios de coronavirus (Covid-19) “hubo nuevas restricciones que complicaron la actividad artística. Uno habla de cultura y uno lo asocia a los músicos, pero es mucho más (que ese colectivo) Están los músicos, toda la actividad de entretenimiento, junto con gastronomía, hotelería y turismo, las más golpeadas por la pandemia. (En la Emergencia Cultural) tenemos en cuenta a músicos, sonidistas, iluminadores, productores, locutores, organizadores de eventos, salones de eventos, la actividad recreativa de niños, lo que sea peloteros. Muchos han cerrado en este tiempo. Con todo lo que significa para los trabajadores que asisten al sector, ya sea de limpieza, seguridad, y otros”, detalló Velázquez, en diálogo con MisionesCuatro.

“La situación de la cultura en general es preocupante”

“La situación de la cultura en general es preocupante y es necesaria la declaración. No sólo asistir, con la comida diaria, sino también el sostenimiento. Hoy sólo el Estado les puede brindar herramientas para seguir trabajando. Y que puedan buscar nuevas maneras de relacionarse con su público para que les permita subsistir. No estamos con una rápida salida”, recalcó el edil.

Según Velázquez, por el retraso en la vacunación contra el Covid-19, las dificultades para acceder a las vacunas, “estas restricciones (sanitarias) se podrían prolongar hasta julio de este año. Y tenemos que pensar en cómo sostener estas actividades en este tiempo. No estamos pensando en terminar con las restricciones sino en ir generando espacios seguros para que la actividad se pueda seguir desarrollando en la ciudad”, enfatizó el edil.

Consultado al respecto, Velázquez admitió que el proyecto que presentó podría tratarse en sesiones ordinarias en Marzo. Pero como la situación es apremiante, ya están dialogando con la municipalidad de Posadas y el Ministerio de Cultura, para impulsar medidas inmediatas. Cabe acotar al respecto, que el ministro de Cultura, Joselo Schuap, tiene un presupuesto aprobado para este año, de $203.049.000, una cifra más que importante.

La necesidad de asistir a los enfermos de Covid-19

Por otra parte, Velázquez aclaró que la Emergencia Cultural también apunta a sostener a familias en los barrios afectados por la exclusión social, ahora agravada por el avance de casos de coronavirus en la capital misionera. “Los que recorremos los barrios de Posadas, vemos la crisis económica y de precios. Donde hay gente que no está pudiendo trabajar, hay una crisis social más fuerte. En los barrios, a esas familias les está faltando el sustento o el alimento diario”, advirtió el edil.

La Emergencia Cultural, según Velázquez apunta a “reorganizar fondos para poder atender las áreas más complicadas. Una de ellas es la cultura. Y otra es la gastronomía, la asistencia social y la asistencia a los enfermos de covid. Es un tema que tenemos que ir viendo”, insistió.

“Un artista que dio positivo, me dijo: ‘voy a cumplir con el aislamiento. Pero aparte de no poder generar los ingresos, me tengo que quedar encerrado’. Por suerte en los barrios hay gente que se está organizando a través de las vecinales para asistir a vecinos y artistas que está sufriendo Covid. Y que no está pudiendo realizar las actividades para poder comer todos los días”, sentenció Velázquez.