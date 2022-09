En barrios posadeños, las familias compran alimentos básicos fraccionados y al menudeo

POSADAS. La crisis económica es insostenible, ahora, a los cambios diarios de precios de productos y mercaderías, se suman los pedidos de clientes a los comerciantes para que vendan alimentos al menudo o fraccionado. En algunos barrios de la periferia de la ciudad capital, la pobreza es extrema, tanto que las familias compran alimentos como azúcar, arroz o legumbres de manera fraccionada o al menudo.

Sobre el tema, el móvil de MisionesCuatro habló con Luis Marcovich, comerciante del Barrio Independencia, quien comentó que, en 20 años de trabajo en el rubro, jamás vio una situación similar.

“La gente me pide fraccionado azúcar, porque no les alcanza la plata”, dijo el despensero, agregando que la gente busca comprar al menudeo. “Hay vecinos que vienen y piden medio kilo de arroz, no les alcanza la plata y piden que les fraccione, igual el azúcar y esos productos”, comentó.

Similar situación ocurre en barrio San Jorge. En diálogo con el móvil de MisionesCuatro, Francisca Mesa, comerciante de la zona, dijo que “la gente ya casi no come carne”. “Vienen con 300 pesos y compran pollo, llevan molida o chorizo”, agregó la vendedora asegurando que las verduras están carísimas.

Consultada sobre el fraccionamiento de los productos básicos, la despensera comparó la situación a la del 2001. “Si vuelvo a eso, prefiero cerrar”, dijo, aclarando que no puede ofrecer fiado, porque no hay dinero. “Cobran el plan, pero comen una semana”, agregó.