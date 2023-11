Entre 500 mil y 600 mil pesos cuesta reparar un auto afectado por el granizo

Con casi 50 años de experiencia en el sector, Ceferino, experto en reparación de vehículos, compartió con el móvil de Misionescuatro su perspectiva sobre la situación actual.

En ese sentido confirmó que la demanda se disparó de forma automática tras el temporal y los trabajadores del rubro están luchando por mantenerse al día. “Me pongo en el papel del propietario del auto, gente trabajadora a la que le costó comprar el auto y una reparación así lleva mucho dinero”, expresó.

Los estragos del granizo son evidentes en parabrisas destrozados, vidrios impactados, ópticas dañadas y chapas abolladas. Ceferino señaló que la magnitud de los daños llevó a que muchos propietarios se planteen la posibilidad de adquirir un seguro contra granizo, pero los elevados costos presupuestarios hacen que esta opción sea inalcanzable para muchos.

“Estuve hablando sobre cristales y parabrisas y no dan abasto”, mencionó, destacando la saturación de trabajo en este aspecto particular. Además, hizo hincapié en que los sistemas actuales de reparación no son suficientes y que la mayoría de los vehículos afectados requieren pasar por el proceso de repintado para obtener resultados satisfactorios.

“Un auto que hay que repintar cuesta entre 500 y 600 mil pesos porque los costos se fueron arriba”, agregó Ceferino, subrayando los desafíos económicos que enfrentan los propietarios para restaurar sus vehículos a su estado original.