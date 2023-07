EPET 2: Tras la sentada realizada por alumnos, la comunidad educativa espera por el inicio de las obras

POSADAS. Tras la sentada realizada por alumnos de la EPET Nº 2 “Eva Duarte de Perón”, a principios de mes, la comunidad educativa aún aguarda por el inicio de las obras. Sobre este tema, fue consultada la directora del establecimiento, Mónica Blanco: “avances supongo que los habrá todavía oficialmente, no nos han comunicado cuando iniciarían las cuestiones de obra. Estamos en tiempo, según lo que se había pactado luego de la asamblea con los chicos, los padres y las autoridades, se pautó que en un mes de cuando se comenzaría la reparación integral del edificio”, declaró Blanco al móvil de MisionesCuatro.

En esa línea agregó: “se firmó entre todas las personas que estábamos ahí, un grupo de padres, un grupo de alumnos, las autoridades, personal de la casa. Se quedó en comenzar en trabajar, íbamos a conseguir los fondos primero para comenzar la reparación integral del edificio, la Agente de Dirección de Arquitectura hizo una primera evaluación de la situación para poder hacer un informe y, a partir de ahí, empezar todo el trabajo de licitación, conseguir fondos para poder encarar esta obra”.

“Es una obra importante que hay que hacer, no es poca cosa y eso requiere, de todo, una logística que no se hace de un día para el otro”, explicó la directora.

En ese sentido, dijo que esa obra es “la reparación integral del edificio porque es lo que los chicos estaban reclamando, falta pintura, arreglo de baños, hay deterioro de algunas cuestiones de mampostería. La tranquilidad que tenemos es que el edificio en si no tiene fallas estructurales, pero sí hay que hacer cuestiones de mantenimiento, como toda casa”.

Por otra parte, contó que ya tienen los bebederos-que era otro de los reclamos-pero todavía no se han instalado “porque tenemos que ver por dónde empieza la reparación integral del edificio y cuál sería la mejor ubicación de los tres bebederos que tenemos”, detalló Blanco.

En ese sentido, contó que hasta el momento no tienen respuesta respecto a cuándo iniciarán las obras: “ayer estuve en el Consejo, las personas a las que fui a buscar no se encontraban en elConsejo, estaban en otras reuniones. Necesitamos saber porque tenemos que organizar toda la cuestión de los estudiantes, las clases, si nos quedamos, si vamos a convivir la obra y nosotros, es decir, hay mucho que organizar. En principio queríamos saber si se consiguieron los fondos y cuando estimativamente se iniciaría el proceso de reparación”.

Respecto a la situación de los alumnos comentó: “los chicos están tranquilos porque estamos dentro de los plazos previstos fijados por acta acuerdo. Los plazos finalizarían según lo que estaba en el acto acuerdo la semana que viene. Estamos dentro de los plazos”, expresó la directora.

Por último, se refirió a la denuncia sobre acoso que hicieron unas alumnas hacia un alumno de cuarto año: “el joven ya no forma parte de nuestra comunidad educativa, él solicitó el pase a otra institución, entendió que, a ciencia cierta, a nosotros no nos cuentan los hechos sucedidos, si tenemos la palabra de los chicos que eso es muy importante. Se convocó a la familia, la mamá se presentó al día siguiente, se había enterado, de esto que había pasado de las acusaciones que había con respecto a su hijo. La señora vino directamente, entendía que no podía estar más en esta casa de estudios”, concluyó la directora.