EPET Nº 36: advierten que hay niños que se desmayan de hambre

En una entrevista con el móvil de MisionesCuatro, la profesora Marilin Aliendre, quien enseña en la Escuela Comercial N° 18 y en la EPET Nº 36, expresó su indignación por la falta de respuesta por parte del gobierno provincial ante las demandas de mejora salarial y aumento del presupuesto destinado a los comedores escolares.

Durante la nota, Aliendre manifestó su decepción y calificó la gestión del Gobierno provincial como inepta, afirmando: “Sorprende la ineptitud del gobierno que no da respuesta” y “como el Ministerio de Trabajo no intercede y no nos da respuestas”.

La profesora destacó que la preocupación principal es lograr mejores salarios para los maestros, profesores, bibliotecarios, porteros y cocineras, así como también un presupuesto adecuado para los comedores escolares.

Aliendre también compartió una situación que ocurrió en la Escuela Comercial N° 18, donde tres estudiantes se desmayaron durante un acto escolar. Ante esta situación, los docentes realizaron una colecta para comprar alimentos. La profesora comentó: “Se desmayaron tres chicos en un acto y los colegas decidieron hacer una ‘vaquita’ para comprar comida y que la portera les cocine”.

La profesora Aliendre hizo hincapié en la importancia de reclamar y expresar las preocupaciones de los docentes, ya que su principal enfoque es el bienestar de los alumnos.

Además, mencionó la presencia de pobreza y problemas relacionados con adicciones en la Escuela Comercial N° 18, indicando: “En la Comercio 18 hay mucha pobreza y mucha cuestión de adicciones”.