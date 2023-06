Incendio en Chacra 157: familia solicita asistencia y apela a la solidaridad de la gente

En una entrevista con el móvil de MisionesCuatro, Teresa Suarez relató el momento de angustia que vivió junto a su hijo y su nieta: “Se me incendió la casa a la madrugada. Los bomberos tardaron en venir, pero gracias a Dios estamos vivos con mi hija y mi nieto”. A pesar de la tragedia, la familia logró salir ilesa, pero perdió todas sus posesiones en el fuego.

La damnificada expresó su frustración por la falta de apoyo recibido hasta el momento: “Me mandaron una camita y un colchón, pero acá no apareció nadie”. Haciendo referencia a las causas del incendio, Teresa señaló: “Fue un cortocircuito en una habitación del fondo de la casa”. Ante el inminente peligro, la nieta de Teresa se despertó a tiempo para alertar a su abuela, quienes lograron escapar con lo puesto antes de que las llamas consumieran la vivienda por completo.

La desesperación de la familia se vio agravada por la demora en la llegada de los bomberos: “Tardaron un montón, ya no había nada para hacer. Llamaron los vecinos”. A pesar de la difícil situación, Teresa resaltó la ausencia de apoyo por parte de las autoridades locales: “Del Estado no vino nadie. No aparece nadie de Defensa Civil”.

Ante esta situación crítica, Teresa Suarez hace un llamado a los organismos gubernamentales para que brinden asistencia, especialmente solicitando un contenedor para desechar los residuos quemados. Además, apela a la solidaridad de la gente y solicita colaboraciones para reconstruir su vida. Aquellos que deseen brindar ayuda pueden comunicarse al teléfono 3764397873.