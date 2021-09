Foto ilustrativa vía TD

POSADAS. Por la baja de contagios de coronavirus y la “estabilidad” de los indicadores sanitarios o quizás por el revés electoral que sufrió el oficialismo en las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), la semana pasada el Gobierno educativo anunció el regreso a la presencialidad plena en las escuelas de Misiones.

Fue el propio ministro de Educación, Miguel Sedoff quien lo comunicó en su cuenta en la red social Twitter, donde informó que, a partir del (hoy) lunes 20 de septiembre, las escuelas de gestión pública y privada de todos los niveles y modalidades de la provincia tendrán “presencialidad plena” para todos los estudiantes.

Según el funcionario, la medida supone acortar el distanciamiento entre estudiantes de 1.50 m a 0.90 cm, tal como fue acordado en la resolución 400/21 del Consejo Federal de Educación. Esta medida data del 26 de agosto, pero, hasta la semana pasada, Misiones no se había adherido.

Aunque muchas instituciones volvieron a clases, otras, al menos por ahora, no lo pudieron hacer. Es el caso de la histórica Escuela Provincial Nº1 Félix de Azara, ubicada en pleno centro de Posadas.

Fueron los propios docentes que informaron a los padres vía WhatsApp sobre la continuidad de la modalidad de burbujas.

“El mobiliario de la escuela no está preparado. No tenemos mesas, no tenemos sillas y no tenemos espacio suficiente para mantener el distanciamiento”, aseguraba una docente a los padres del 5 grado del turno tarde.

Por su parte, el titular del Consejo General de Educación (CGE) Alberto Galarza, había manifestado a MisionesCuatro que “la determinación es para toda la provincia. El lunes (por hoy) vuelven todos. Si hay caso extraordinario de alguna escuela que no esté en condiciones, se informará e iríamos a resolver los inconvenientes”.