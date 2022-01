Joven mamá con hijo de 3 años, en situación de calle y sin asistencia de Desarrollo Social

POSADAS. Una joven madre se encuentra actualmente viviendo bajo una precaria carpa en la calle 75 C del barrio San Lucas, y carece de asistencia del Ministerio de Desarrollo Social y de otras entidades del Estado, como de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

En diálogo con MisionesCuatro, Daniela Aguirre contó que hace unas 2 semanas que está en situación de calle con su pequeño hijo de 3 años de edad. “Estoy viviendo así con mi hijo. No tengo a dónde ir o estar. Estamos viviendo acá como podemos. Estaba alquilando, pero se me fue demasiado arriba de lo que yo podía pagar. Entonces no me quedó otra que venir a vivir acá con mi hijo”, sostuvo la joven.

“Los vecinos vienen y me ayudan. Pero otra persona, (no). Nadie viene a ver cómo estoy con mi hijo”, sostuvo Aguirre, apuntando a un abandono por parte del Estado.

Consultada al respecto de cómo enfrenta la ola de calor, viviendo completamente a la intemperie, Aguirre confió: “Le metía en un balde con agua y le dejaba ahí. Hacía así nomás. No sabía cómo hacer por el calor”, sostuvo, al tiempo que añadió que no sabe cómo hacer frente a la lluvia cuando se presente. “Ayer (por el viento) se voló todo y tuve que hacer todo de nuevo para que no se mojen mis cosas”, reveló.

“Más que nada estoy pidiendo chapa y madera para hacer mi casa. Tenemos una camita de una plaza y nos acostamos ahí. Nadie (del Estado) vino”, remató Aguirre, añadiendo que para asistirla, la pueden encontrar en donde están acampando o llamándola al 3764 37-1311 (+54 9 3764 37-1311).