La comunidad del CEP 26 volvió a iniciar el ciclo lectivo en la capilla San Ramón

POSADAS. Alumnos del CEP 26 y docentes retomaron el ciclo lectivo 2024 dentro de las instalaciones de la capilla San Ramón.

Hace ocho años les donaron un terreno, pero no se avanzó con los trámites necesarios. Por falta de edificio, hace 11 años los alumnos tienen clases en los salones de la iglesia y aún siguen esperando respuestas a los reclamos.

En ese contexto, para saber cómo continúa la situación en la comunidad educativa, el móvil de MisionesCuatro habló con la docente Liliana Cristaldo, quien comentó la situación que vienen padeciendo.

“Nuevamente iniciamos el ciclo 2024 dentro de las instalaciones de la capilla seguimos en comodato y hay arreglo con el obispado hace 11 años, la escuela va a cumplir 16”, explicó.

Por otra parte, comentó que debido a la burocracia administrativa todavía no avanzan el trámite para la construcción de la escuela propia: “está un poquito parado, no hay título todavía, ese título debe salir a nombre del Consejo General de Educación. Mientras ese título no esté la escuela no tiene espacio territorial”.

Además, dijo que la escuela cuenta con una matrícula de 115 alumnos y que necesitan mobiliario de manera urgente.

“Es una necesidad más que nunca este año el mobiliario”, afirmó.