Morel: “Si tuviéramos SUBE Nacional, el subsidio llegaría a los usuarios”

POSADAS. Daniel Morel, uno de los voceros de la Unión de Comisiones Barriales, cargó con dureza contra el Grupo Zbikoski y los municipios del Gran Posadas, al exigir que de una buena vez, se implemente el sistema SUBE Nacional, para que los subsidios y otros beneficios lleguen directamente al usuario, pero, en paralelo, para que se conozcan los números de la facturación y los costos de las empresas de transporte urbano del Gran Posadas.

El planteo llega en momentos en que las empresas de transporte de todo el país, presionan para que el gobierno kirchnerista reinstaure el sistema de subsidios como “compensación” al congelamiento de tarifas. Subsidios que en Misiones, llegarían a las empresas y en particular, al Grupo Zbikoski, que maneja el 80% de las líneas del cuestionado Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITM). y en paralelo, controla a la empresa Servicios Urbanos SA, la administradora del sistema de boleto prepago, SUBE Misionero.

La exigencia para que los subsidios lleguen al usuario

“Es simplemente una cuestión de lógica, si tuviéramos la tarjeta SUBE Nacional, el subsidio llegaría a los usuarios, no al empresario. Además de otros beneficios. Y lo fundamental, se lograría el control respecto de lo que facturan las empresas, por no decir el monopolio (del Grupo Z)”, detalló Morel, fijando su posición respecto del funcionamiento del transporte en el Gran Posadas.

En esta línea, Morel recordó que fue “uno de los pocos que hace 2 años en la audiencia pública exigió la SUBE Nacional. Mientras que el defensor del pueblo (Alberto Penayo), pedía un estudio de costo a la UNAM (Universidad Nacional de Misiones), fui abucheado, supongo por algún sector político”, recordó Morel, insistiendo en que en 3 minutos de exposición, “no podes explicar que los beneficios deberían ser para el usuario, no para el empresario”.

“Días atrás leí que un Diputado (el kirchnerista del PAyS Isaac Lenguaza) hablar del tema. Pero el SITM, salió por una ley y nunca, ningunos de ellos (los diputados provinciales, incluido Lenguaza) salió en defensa del pueblo (sobre este tema)”, apuntó Morel.

Por otra parte, Morel enfatizó que desde la creación de la ordenanza 1600 en el año 2005 y la modificación de la carta orgánica en el 2008, “solo fuimos perjudicados los vecinos. La incorporación de la audiencia pública no vinculante, la perdida de injerencia para discutir precios y recorridos en el Concejo Deliberante, solo perjudican al usuario”, subrayó.

Reclamo para que se reforma el artículo 91 de la Carta Orgánica

Al respecto, Morel reiteró que desde 2008, es el intendente de Posadas el que define el precio del boleto urbano, y, más importante, es quien tiene poder de policía sobre el funcionamiento del servicio. “Eso deja a los concejales sin responsabilidad de representar a los vecinos y sin injerencia alguna sobre el transporte público. ¿Qué pueden decir (los ediles) en defensa del usuario? Nada”, fustigó.

Por tal motivo, “presentamos un proyecto para modificar el artículo 91 de la Carta Orgánica Municipal, para que se agregue cuatro palabras: ‘con acuerdo del Concejo’. Esto apunta a que se vuelva a discutir tarifas, recorridos y frecuencias en el Concejo Deliberante. Actualmente, las presentaciones de los concejales no tienen ninguna injerencia”, expresó Morel.

Este pedido nunca prosperó porque para que se concrete, se debería contar con 10 votos de los 14 concejales. Y la Renovación, pero también algunos ediles “opositores”, se negaron una y otra vez a debatir el tema.

“El sistema perverso de la SUBE Misionera es una trampa del empresario (Marcelo Zbikoski), que maneja el sistema de costos, a través de un grupo de personas que no sabemos quiénes son”, fustigó Morel, añadiendo que con las tarjetas SUBE Nacional, los usuarios podrían saber en tiempo real, dónde está el ómnibus que esperan.

Pero más importante, se conocería “qué cantidad de usuarios usan el servicio y tendríamos un panorama distinto del costo. Con SUBE nacional, el usuario accede a descuentos y otros beneficios. En Posadas tenemos una tarifa que termina siendo 30 pesos sin SUBE”, precisó.

Nuevo pedido formal al municipio y al Concejo Deliberante

Sobre el final, Morel dejó en claro que “no tenemos nada en contra del empresario (Zbikoski), que está para ganar dinero. No tengo nada contra él, pero el Estado tiene que controlar y no controla, termina siendo socio para perjudicar a la clase trabajadora. Como pasa desde diciembre, porque no sólo sacaron frecuencias sino también líneas de colectivos. Y el Secretario de Gobierno (Juan Pablo Ramírez), al parecer no sabe donde está parado y cuál es su función. No es justo que el posadeño esté sufriendo las consecuencias del quite de frecuencias, de líneas y la modificación de recorridos”, sentenció.

“Vamos a presentar una nota formal para ver qué hacen las nuevas autoridades y los concejales”, anticipó Morel, sobre las próximas acciones de la UCB.