Daniel Morel, cuestionó a Ramírez: “Debería conocer la problemática del transporte público”

“Debería conocer la problemática del transporte público. Es triste que un funcionario de estas características no sepa”, declaró Daniel Morel a Misiones Cuatro en referencia al secretario de Gobierno Municipal.

Y agregó que el vecino de Posadas no merece tener «un funcionario de esas características».

“Hay decadencia, hay funcionarios que llegan al cargo y no saben cuál es su responsabilidad”, manifestó Morel.

En cuanto a los colectivos dijo que hay “pésimas unidades”.

Además manifestó que el Estado debe controlar al empresario.

También expresó su deseo de que “Stelatto no sea como Losada”, debido a que no tuvieron buenas experiencias con la gestión del ex intendente, Joaquín Losada, en cuanto al tema de transporte urbano.

La entrevista