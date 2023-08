Piden que se retrotraiga el aumento del boleto urbano

La Municipalidad de Posadas ha registrado y firmado el decreto número 880, en el cual se establece el cronograma de incrementos en el boleto del transporte público urbano de pasajeros para lo que resta del 2023.

Dicho aumento ya comenzó a regir en julio, donde el precio del boleto con tarjeta Sube pasó a costar $70 y sin la tarjeta $100. Ahora en agosto, se prevé un nuevo aumento: el valor del boleto con Sube costará $90 y sin el plástico $120.

En ese contexto, los usuarios de colectivo urbano van a realizar una presentación ante la comisión de transporte del concejo deliberante de Posadas, las municipalidades de Posadas, Garupá y Candelaria y la Cámara de Representantes de Misiones para pedir que se retrotraiga el aumento del pasaje.

Quien se refirió al tema, fue la presidente de la comisión vecinal del barrio Las Lomas, Miriam Amarilla, en una entrevista al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro.

“En el día de mañana (miércoles), viendo las presentaciones que vamos a realizar los usuarios de servicio, de Posadas, Garupá y Candelaria, habíamos empezado a juntar firmas en los tres municipios. La idea es empezar mañana las presentaciones, estamos un poquito demorados por cuestiones laborales”, comentó.

En esa línea agregó: “nuestro reclamo, básicamente se basa en el pedido de retrotraer la suba del boleto a partir de agosto en adelante. O sea que se sienten, que nos llamen a una reunión, que podamos debatir cuáles son las verdaderas necesidades que tenemos como usuario del servicio que hasta ahora no fueron contempladas”, explicó Amarilla.

Asimismo, continuó: “por ejemplo, tener unidades de colectivos viejos sin rampa para la discapacidad. No tiene aire acondicionado, tenemos muchos problemas con los centros de recargas, que no hay muchos. A veces vamos a Quaranta no podemos cargar la sube porque cayó el sistema y diferentes excusas y el QR estático que armaron ahora, que solamente está destinado a personas menores de 12 años, adultos más y gente con capacidades distintas”.

“No entendemos por qué no extendieron a toda la población, nos sectorizan. Cuando hay gente que por ahí pierde su SUBE, ellos le hacen la excusa de que no hay plástico para volver a reponerse. No tenemos frecuencias nocturnas en los barrios alejados”.

“Lo que nosotros hicimos es hacer varias notas destinadas a los tres intendentes, a la Comisión de Transporte y a Cámara Representante en principio, después seguiremos con otros reclamos y otras acciones”, detalló Amarilla.