Imagen ilustrativa

POSADAS. Este viernes el balneario “El Brete” será el escenario de la celebración por la Semana mundial sin automóvil, que busca a través de esta fecha conmemorativa disminuir las emisiones de CO2 que provocan los vehículos tradicionales y que significan un perjuicio a la salud del planeta y sus habitantes.

Mejor de Tarde habló con Guillermo Yendrika, integrante de Ciclistas Misioneros sobre el día mundial sin automóviles y la semana de movilidad sustentable.

“El tránsito a veces es muy intenso, por ahí el automovilista no respeta o no se da cuenta que debe respetar al ciclista y las normas de tránsito”, dijo, aclarando que es de la ciudad de Apóstoles donde todavía el tránsito no es el mismo que, por ejemplo, Oberá o Posadas.

Consultado sobre las normas de tránsito que deben tener en cuenta los ciclistas. Yendrika recomendó que antes de salir se debe chequear que la bicicleta esté en condiciones mecánicas. En la parte humana, el ciclista señaló que lo más importante es el casco. Se debe usar ropa adecuada o llamativa que alerte al conductor del auto que va un ciclista y circulando siempre por la mano derecha y señalando si va a girar.

En tanto, Yendrika recordó que hay puntos ciegos al momento de circular detrás de un auto, camión u otro vehículo. “El camión si gira va cortando camino”, dijo.

En relación al monopatín eléctrico, Yendrika opinó que “se trata de una alternativa buena, la gente que va a trabajar no usa el colectivo o el vehículo y no contamina”. En ese sentido, celebró el tratamiento de normativa municipal para definir la categoría, aunque agregó que “lo pondría en la misma categoría que la bicicleta”.