Positivo fin de semana en rotiserías y restaurantes posadeños

Delgado destacó cómo factores como el clima y la situación económica afectan significativamente el negocio de su restaurante. “Influye mucho el clima. Cuando llueve, la gente no sale o se queda en sus casas”, explicó. Además, mencionó la importancia del bolsillo de los clientes: “Influye el bolsillo y el clima en nuestro restaurante”.

Durante el Día de la Madre, el restaurante experimentó un aumento en la afluencia de clientes. “El domingo tuvimos muchos más clientes en mesa. Poca gente ordenó para llevar”, señaló.

Las ventas en general fueron buenas, y el menú variado, que incluye opciones como parrilla libre con molleja, galeto o vacío, parece ser una opción popular. “La gente come carne magra y no tanto cosas de parrilla”, agregó. El costo del tenedor libre es de 5 mil pesos e incluye ensaladas, mandioca o sopa paraguaya. “La gente no se disgusta y lo paga”, afirmó.

Además de las opciones de parrilla, el restaurante ofrece un plato del día a 2 mil pesos, lo que parece ser una elección popular entre los turistas. “Ofrecemos un plato del día a 2 mil pesos y consume mucho el turismo”, concluyó.