Presentarán una nueva nota en reclamo de mejoras para el transporte urbano

Imagen ilustrativa

Por la baja frecuencia, mal servicio de los colectivos urbanos y falta de implementación de Sube Nacional, presidentes vecinales, barriales y asociaciones de usuarios presentarán nota a la empresa prestataria del servicio exigiendo respuestas.

En ese contexto, para saber más detalles del reclamo, en el Noticiero Edición Mediodía de MisionesCuatro se consultó con el referente barrial Néstor Alfonso, quien al respecto comentó: “junto con la Asociación de Usuaria de Transporte vamos a presentar una sola nota que agrupamos todos los reclamos que estábamos haciendo de manera separada. Vamos a agrupar todo en una sola nota que vamos a elevar, tanto los órganos provinciales municipales y a la empresa Casimiro”, explicó Alfonso.

En esa línea agregó: “pedimos como usuarios y como vecinos, principalmente, que queremos la implementación de la Sube nacional para poder tener el beneficio, sabemos bien de que el Gobierno Nacional dio los beneficios de la Sube nacional, pero nosotros no entramos porque no estamos dentro del ámbito de la Sube nacional, o sea, el Gobierno apunta a que los beneficios vayan al usuario, pero, justamente nosotros al no tener la Sube nacional no podemos tener ese beneficio que sí tienen otras provincias, inclusive otros municipios de la provincia. Eso es uno de los puntos fundamentales”.

“Otra de las cosas que nosotros apuntamos también es garantizar un servicio eficaz y eficiente, no podemos permitir más de que Casimiro haga lo que se le antoje, reduzca el servicio de un día para el otro sin avisar, que hagan un aumento sin avisar de un día para el otro como ocurrió en el mes de diciembre”, declaró Alfonso.

“No estamos pidiendo nada que no esté garantizado por las ordenanzas municipales que hay, por leyes de tránsito, o sea, nos basamos de todo lo marco legal que hay para poder realizar nuestros reclamos”, expresó.

Y añadió: “buscamos que, por ejemplo, antes de cualquier aumento, haya una audiencia como hubo en el mes de enero, pero que sea vinculante, donde el gobierno, empresa y la ciudadanía se junten a negociar y se firme un acta de compromiso y este aumento podríamos hacer de manera gradual, que no se sienta tanto el impacto”.

Asimismo, dijo que están recolectando firmas de los vecinos y que recibieron mucho apoyo: “estamos juntando las firmas porque creemos que, como usuarios, la única forma de poder hacer las cosas es presentando nota. Contamos con un apoyo inmenso, ayer estuvimos en la terminal de Quaranta y fue impresionante como la gente nos apoya, quiere la Sube nacional, que se mejore el servicio, estamos cansados de viajar como ganados”, manifestó Alonso.