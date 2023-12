Transporte urbano: Continúan los reclamos de los usuarios por el servicio y carga de Sube

POSADAS. Luego de que en las últimas horas usuarios del transporte urbano manifestaran su malestar por las demoras significativas en la carga de la tarjeta SUBE, en el Noticiero Central de MisionesCuatro se consultó con Diego Candia, quien es usuario de transporte urbano y presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal 10.

“Mis compañeros se suelen quejar sobre esa situación, porque muchos perdieron la Sube y, al perder la sube, con la app, muchas veces al cargar a la aplicación no se ve impactado. Muchas veces la aplicación no funciona de manera adecuada porque de la empresa no pagan los salarios acordes”, declaró el joven.

“No subieron el límite de la carga que es 600 pesos. Es un servicio de pésima calidad y toda esta cuestión de las cargas dos veces al día, tres veces al día, lo hacen porque saben que la gente no puede perder ese tiempo y terminan pagando el monto total en efectivo“, afirmó.