Vecinos de Miguel Lanús sin respuestas ante la ola de inseguridad

POSADAS. Los hechos de inseguridad no cesan en Miguel Lanús. Uno de los robos recientes fue el cartel de una ferretería a plena luz del día y quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Para conocer más detalles de lo que sucede en el barrio, en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, Eduardo Pérez habló con Nicolás, un comerciante de la zona, quien al respecto declaró: “otra vez estamos con una ola de inseguridad tremenda en los cuatro sectores de Miguel Lanús el A, B, C y D. Estamos en un cuello de botella porque todos los días, está pasando algo distinto, en este caso, gracias al aporte que hizo otro comercio de la zona cediendo su cámara privada”, explicó.

Asimismo, dijo que en Miguel Lanús no hay cámaras de vigilancia. “Teníamos en el semáforo frente al Campus, no funcionaba, cuando se terminó la colectora sacaron y no lo pusieron más”, reveló el comerciante.

Además, dijo que no tienen respuestas a los reclamos hechos: “estamos con los pedidos insostenibles de seguridad, hemos tenido reuniones con la cúpula de la policía, con los vecinos, el pedido es abrumante la cantidad de notas que hemos presentado, los pedidos de proyectos inconclusos. Solo promesas y, cuando pasa algo, mandan a la policía, están uno o dos días, de repente desaparecen y tenemos problemas con los malhechores”, declaró.

Por su parte, Carlos Aranda, presidente del foro de seguridad de Miguel Lanús, también habló sobre el tema en el programa TVA: “inseguridad hay en todos lados, repercute lo de Miguel Lanús por los vecinos autoconvocados. A raíz de ellos nos reunimos en una casa de familia que fue afectada por robo, una familia que vive de su trabajo le robaron todas sus herramientas de trabajo”, explicó Aranda.

En ese sentido, contó que hubo una reunión con las autoridades: “donde han comprometido mayor presencia y llevar adelante operativos para contrarrestar la situación”.