Aclaración sobre veteranos de Malvinas y soldados bajo bandera en Misiones

Solonyezny señaló que en Misiones hay 462 ex combatientes de Malvinas que efectivamente participaron en los actos bélicos. Sin embargo, destacó una confusión respecto a los aproximadamente 6 o 7 mil soldados que no salieron de la provincia y solo realizaron el servicio militar obligatorio, conocido como colimba, en Misiones.

El director lamentó que un error del director anterior haya inducido al Estado provincial a otorgar un estatus a estas personas que, según él, no participaron en la guerra ni salieron de la provincia. Insistió en que es importante distinguir entre estas dos realidades para no distorsionar la historia.

“Estamos tratando de que a estos muchachos la pensión que les dan tenga otra denominación”, afirmó, subrayando que el actual término de “ex combatientes” no se ajusta a su situación. Propuso que se revisen y ajusten las denominaciones para evitar confusiones y mantener la integridad histórica.

El director explicó que, según un decreto de 2016, estos individuos deberían ser clasificados como “bajo bandera” y no como ex combatientes, ya que Misiones no tuvo movilizados durante la guerra.

En última instancia, Solonyezny expresó su compromiso de trabajar para modificar las denominaciones y aclarar la situación de aquellos que solo cumplieron su servicio militar obligatorio en la provincia, separándolos de los verdaderos veteranos de guerra de Malvinas.