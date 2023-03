Acusan al Grupo Z de impedir el Boleto Educativo a universitarios y de dejar sin colectivos a Profundidad

POSADAS. A las reiteradas quejas por la falta de unidades, reducción de frecuencias de ómnibus, carencia de puntos de recarga de SUBE Misionero o supresión de las tarjetas del boleto prepago que usuarios del transporte urbano de pasajeros formulan al Grupo Zbikoki y la empresa Servicios Urbanos SA –propiedad del consorcio cuasi-monopólico- se sumaron este lunes, reclamos puntuales por la carencia de servicios nocturnos y por los problemas que genera el horario de funcionamiento de la Estación de Transferencia Quaranta.

Estos reclamos se relacionan con el cumplimiento de la ley del Boleto Educativo Gratuito (BEG): los estudiantes terciarios y universitarios de la ciudad de Profundidad –una comuna ubicada a 38 kilómetros de Posadas- no pueden regresar a sus viviendas porque no cuentan con servicios de transporte de pasajeros en horario nocturno, y los universitarios que necesitan hacer trasbordos en la Estación Terminal Quaranta después de las 22 horas, y también ven conculcado su derecho al boleto educativo gratuito.

Dos de los damnificados por este incumplimiento del Boleto Educativo Gratuito por parte de las empresas Servicios Urbanos SA y Don Casimiro Zbikoski, ambas pertenecientes al Grupo Z que encabeza el empresario renovador Marcelo Zbikoski, contaron lo que padecen al programa TVA, este lunes, por la señal televisiva de MisionesCuatro. Los reclamos que incluso se formalizaron con pedidos por nota que ingresaron a una de las empresas del Grupo Zbikoski, no tuvieron ninguna respuesta y las autoridades provinciales y municipales tampoco intervienen para superar el conflicto que amenaza con la continuidad de los estudios de numerosos jóvenes. Además, estos planteos dejan al desnudo algunas de las incongruencias más graves del Boleto Educativo Gratuito, que no se cumple en el caso de cientos de estudiantes terciarios y universitarios.

Matías Alfonzo, un estudiante universitario que reside en Profundidad, contó a este medio que tuvo que dejar de cursar en 2022, por la falta de colectivos en horario nocturno, lo que le impide a él y a otros estudiantes de la comuna, retornar a sus hogares cuando cursan materias por la tarde – noche. “El año pasado tuve que abandonar la carrera por este mismo motivo, no tenía colectivos a la noche. Ahora estaba hablando con otros chicos que estudian a la noche, Licenciatura en Enfermería (y otras carreras), y se les complica volver”, detalló el joven.

“Juntamos firmas, hicimos una nota y la presentamos a la empresa y no hubo respuestas. Tampoco (respondieron) de la municipalidad- Estamos a minutos de Posadas y es imposible seguir estudiando por este inconveniente”, amplió Alfonzo. Y en esta línea, comentó que si llega a ingresar la línea nocturna “hay gente que puede salir a trabajar” y volver por la noche.

Respecto de su situación particular, el joven reveló que estaba en su último año de la carrera cuando se quedó sin transporte nocturno, porque la actual Intendente (sería Silvia Elisabet Estigarribia) anuló el transporte que el municipio proveía a los estudiantes de la comuna que volvían de Posadas por la noche. “Estaba en el último año de la carrera que estaba cursando y abandoné por ese motivo, tenía una beca de la municipalidad, donde mandaban a un vehículo a buscarme de noche”, relató:

“Después por ideología política, el intendente de turno sacó ese vehículo y me quedé sin poder volver de noche y tuve que abandonar. Fue en junio (del 2022)”, indicó Alfonzo.

Consultado al respecto, el joven detalló que “anteriormente” la línea de colectivo del Grupo Zbikoski que iba a Profundidad “funcionaba 3 veces a la semana. “Pero en 2021 se juntó firmas y logramos que entre todos los días, pero el último colectivo es a las (18 hs.) Pedimos que un colectivo pueda ingresar a las (22 hs. – 23 hs.) para que los chicos que salimos de la facultad a esa hora, podamos volver”, argumentó el joven.

Alfonzo aclaró que “hasta Candelaria tenemos colectivos (nocturnos) pero no a Profundidad”. Según el muchacho, algunas veces tuvo que caminar los 12 kilómetros que separan a Candelaria de Profundidad, por la falta de colectivos por la noche.

Respecto de las gestiones, Alfonzo dejó en claro que no albergan muchas esperanzas. “Fui al Concejo Deliberante, pero sesionan recién el miércoles. Por parte de la intendencia es difícil porque integro una lista de otro espacio político y es imposible que me hagan caso”, analizó.

“La empresa no está cumpliendo un decreto provincial, el 655, que habla de que Profundidad integraba el Área Metropolitana de Posadas y que la empresa se tenía que hacer cargo de todos los horarios”, subrayó el joven sobre un flagrante incumplimiento del Grupo Zbikoski, uno de los principales aportantes a las campañas electorales de los candidatos del oficialismo renovador.

Por último, Alfonzo insistió en que la falta del transporte urbano nocturno, afecta a las posibilidades educativas de los jóvenes de Profundidad, que abandonan o no prosiguen estudios terciarios y/o universitarios, porque “alquilar en Posadas es imposible. Muchos chicos terminan quinto año y no buscan de estudiar en Posadas por esto, porque no pueden volver a la noche. Entonces se dedican a cualquier cosa o a trabajar en la municipalidad y no estudian por este motivo”, sentenció.

Por su parte, Carolina, madre de un estudiante universitario que reside en el Bº San Lucía, se mostró preocupada este lunes en la entrevista con Eduardo Pérez, el conductor del programa Televisión Abierta, porque se extienden los horarios nocturnos de la cursada y su hijo ya no podrá llegar a la Terminal Quaranta antes de las 22, horario de cierre de la terminal de transferencia.

“Mi hijo hace una tecnicatura en la Normal 10. Entra a las 19 y desde hoy va a salir a las 23.30. Es el tercer año, está para recibirse, no tenemos auto y moto”, explicó Carolina a este medio. Y amplió: “hasta el año pasado él venía en remisse, cuando sí o sí tenía que cumplir horarios (clases presenciales) o se retiraba 21.45 para llegar antes que cierre Transferencia Quaranta, pero no cumplía el horario con los profesores”

Sin recursos económicos para pagar un remisse todos los días de cursada, Carolina se pregunta cómo regresará su hijo desde la Escuela Normal 10 al barrio Santa Lucía. “Pido que la estación de transferencia cierre a las 0 horas o a las 1 hs.”, remarcó la madre del joven estudiante, ponderando que no tiene formas de solventar el transporte, si no pueden emplear el Boleto Educativo Gratuito y la Estación Quaranta.

Respecto del cumplimiento del Boleto Educativo por parte del Grupo Zbikoski –que explota el 96% de las líneas de transporte en el Gran Posadas-, fueron numerosas y reiteradas las quejas de los estudiantes: por las frecuencias, por la falta de horarios nocturnos, por la anulación de las tarjetas SUBE Misionero o por su inhabilitación a partir de determinados horarios. Los reclamos de este lunes, se entroncan en un historial de incumplimientos de la empresa que traslada militantes del oficialismo a actos de las campañas políticas de la Renovación.

Sin embargo, vale destacar que según Marcelo Zbikoski, las empresas del Grupo Z transportaban unos 110 mil pasajeros diariamente en Posadas. Al valor vigente y sin tener en cuenta los miles de pasajeros que no pueden pagar con SUBE Misionero o con el sistema SUBI que utiliza un código QR, la recaudación del Grupo Z superaría los 11 millones de pesos diarios.

Ahora bien, los boletos educativos no se cobran a los usuarios y representan una parte importante de esa recaudación. Sin embargo, el gobierno de la Renovación transfiere millones de pesos todos los meses a las empresas de transporte de pasajeros –de las cuales, el 96% de las líneas pertenecen al Grupo Z- para compensar la “pérdida” vinculada a los BEG. Ese monto sideral de subsidios al Grupo Z, no es de público conocimiento, pero no puede ser menos que millonario.

No obstante, aún en el caso de que los boletos educativos representen un tercio del total de los pasajeros diarios del Gran Posadas, y según los datos que ventiló el propio Marcelo Zbikoski, las empresas del Grupo Z estarían facturando no menos de 7 millones de pesos por día. Es decir, 221 millones de pesos por mes. Y estos son cálculos conservadores, las cifras reales que maneja la empresa Servicios Urbanos SA –propiedad del Grupo Z-, probablemente, sean mucho mayores.